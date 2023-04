Governo de Pernambuco Estabelece Prazo para Lançamento do Edital de Concursos Policiais

Os concursos Policiais PE ( Pernambuco) já tem data para serem liberados. A governadora do estado, Raquel Lyra, destacou sobre as novas seleções.

Se tudo correr como o esperado, os novos concursos estarão disponíveis na próxima semana. Segundo informações, estão previstas 2.980 vagas para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do estado.

Vagas concursos Policiais PE

Das vagas esperadas para PM, 2.000 vagas são para soldado, e Oficial, com 180 vagas. Para CBM PE, serão ofertadas 400 vagas para Soldado.

Sobre escolaridade dos concursos Policiais PE, a carreira de soldado exige nível médio, já para oficial, as oportunidades são para nível superior.

Os editais dos concursos policiais PE serão anunciados na próxima semana junto ao programa Todos pela Segurança – em substituição ao Pacto pela Vida.

Vale a pena pontuar também que a secretária de Defesa Social, Carla Patrícia Cunha, havia declarado que os novos editais dos concursos Policiais PE iriam sair em abril.

Como foram os últimos concursos Policiais PE?

Na ocasião dos concursos Policiais PE 560 vagas foram para o quadro da Polícia Militar de Pernambuco, sendo 500 das vagas para o cargo de Soldado, 60 para Oficial.

Para bombeiros, foram anunciados 20 vagas para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros. A banca organizadora dos concursos Policiais PE foi a IAUPE.

Outros concursos PM

O concurso PM SP ( Polícia Militar do Estado de São Paulo) pode sair em breve. O quantitativo de vagas foi autorizado pelo governador do estado, Tarcísio Freitas – Partido Republicanos.

O pronunciamento aconteceu na segunda-feira, 10 de abril, na ocasião que marcou 100 dias de governo. Vale lembrar que também foram pontuadas as carreiras. Isto é, as vagas serão redistribuídas conforme os cargos abaixo:

5.400 soldados

200 oficiais



Quando aconteceu o último concurso PM SP?

O último edital ofertou 2.700 vagas para a carreira de Soldado de 2ª Classe. As remunerações variam de acordo com a progressão de carreira e são estabelecidas da seguinte forma:

Padrão: R$ 1.544,80;

Regime Especial de Trabalho Policial (RETP): R$ 1.544,80;

Insalubridade: R$ 785,67.

A avaliação aconteceu por meio de sete etapas. A carreira exige formação de nível médio, idade de 17 a 30 anos, além de carteira nacional de habilitação (categorias “B” e “E”), estes foram os principais requisitos para soldado.

Provas para soldado do concurso PM SP

As etapas para prova de soldado foram:

Exames de Conhecimentos , divididos em: Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório;

, divididos em: Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório

A fase de conhecimentos aconteceu nas seguintes cidades:

Araçatuba; Bauru; Campinas; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo e Sorocaba.

Por sua vez, a prova objetiva contou com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa e Interpretação de Texto – 20

Matemática – 15

Conhecimentos Gerais – 15

Noções Básicas de Informática – 5

Noções de Administração Pública – 5

Já a fase discursiva contou com uma Prova Dissertativa foi composta de uma redação, na qual o candidato produziu uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura de textos auxiliares.

A fase de Aptidão Física ( TAF) do concurso PM SP contou com os seguintes exercícios:

teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres;

resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

corrida de 50 metros;

corrida de 12 minutos.

De acordo com o edital, para ser considerado apto nesta etapa, é necessário alcançar, no mínimo, a marca de 20 pontos em cada um dos testes e 201 pontos no somatório geral obtido nos 4 testes.

Edital para Oficial do concurso PM SP

Já o edital para oficial aconteceu em 2021 e teve a Vunesp como banca. Ao todo foram 220 oportunidades, além de ensino médio, os candidatos deveriam ter idade compatível com 17 a 30 anos.

Demais requisitos para a prova são:

Ter idade mínima de 17 anos;

Ter idade máxima de 30 anos de idade, exceto para o candidato pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

Ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155 cm, se mulher; e 160 cm, se homem;

Se militar, estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos 2 últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente;

Ter concluído o ensino médio ou equivalente;

Se ex-integrante das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido “ex officio” por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação;

Não ter sido, nos últimos 5 anos, na forma da legislação vigente: Responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em processo disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção; Condenado em processo criminal transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena.



Etapas do concurso PM SP para Oficial

Além da prova objetiva e dissertativa, os candidatos realizaram as seguintes etapas:

Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório

A fase objetiva do concurso PM SP teve duração de quatro horas e foi dividida da seguinte forma:

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 20 questões, sendo: História: 6 questões; Filosofia: 4 questões; Sociologia: 4 questões; Geografia: 6 questões.

– 20 questões, sendo: Linguagens e Códigos – 24 questões, sendo: Língua Portuguesa e interpretação de texto: 18 questões; Língua Inglesa ou Espanhola: 6 questões.

– 24 questões, sendo: Matemática e Ciências da Natureza – 30 questões, sendo: Matemática: 12 questões; Física: 6 questões; Química: 6 questões; Biologia: 6 questões.

– 30 questões, sendo: Conhecimentos Específicos – 6 questões, sendo: Noções de Administração Pública: 2 questões; Noções Básicas de Informática: 4 questões.

– 6 questões, sendo:

Segundo o edital, a Prova Dissertativa (Parte II) teve duração de 2 horas, composta de uma redação, na qual se esperou que o candidato produzisse um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa