Governo de SP e Sebrae-SP ofertam 7,5 mil vagas em cursos para mulheres

O governo de São Paulo e o Sebrae-SP, em parceria, estão ofertando mais de 7,5 mil vagas em diversos cursos gratuitos exclusivos para mulheres. As oportunidades são para cursos gratuitos ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD), com aulas on-line.

A iniciativa envolve o programa Empreenda Rápido. De acordo com o programa, serão ofertados diversos cursos de capacitação técnica nas áreas de alimentação, beleza, vendas e vendas online.

A programação de cursos conta com 23 opções desde para quem quer aprimorar as vendas online ou criar uma loja virtual até para quem busca uma nova área de atuação. Nesse sentido, o projeto incentiva o empreendedorismo feminino. Os cursos técnicos terão de 16h a 20h de duração, com 4h diárias de estudo. As atividades dos cursos acontecerão no período de 17 a 28 de abril.

Ainda de acordo com o programa, podem participar dos cursos mulheres com qualquer nível de formação. As vagas estão divididas de acordo com as áreas. Há 1.140 para alimentação, 1.050 para beleza, 2.910 para vendas e 2.400 para vendas online.

Inscrições abertas

As inscrições já estão abertas. As interessadas em participar dos cursos deverão realizar o cadastro de forma virtual, por meio do site do Empreenda Rápido. Além disso, também é possível realizar a inscrição de forma presencial, nas unidades de atendimento do Sebrae em todo Estado de São Paulo, nas estações da CPTM e Metrô com pontos de inscrição do Sebrae ou ainda pelo seguinte número de telefone: 0800 570 0800.

Após finalizar o procedimento de inscrição, a mulher vai ser direcionada a um treinamento EAD obrigatório sobre gestão, que tem cinco módulos curtos. Apenas depois de terminar esses módulos, será possível participar do módulo técnico escolhido pela estudante. O preenchimento das vagas para os módulos técnicos será por ordem de conclusão do módulo de gestão.

As mulheres que concluírem os cursos terão direito à certificação. Além disso, as empreendedoras que concluírem os estudos ficam habilitadas para solicitar linhas de crédito com condições especiais Empreenda Mulher no Banco do Povo.

Veja mais detalhes neste site.

