Governo Federal estuda o lançamento do PIX Parcelado

Uma nova mudança no PIX, que pode sair a qualquer momento, está surpreendendo a todos os brasileiros do país. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que a nova função já está sendo estudada pelo Governo Federal e Banco Central do Brasil há meses e pode ter novidades a qualquer momento.

A princípio, muitos brasileiros estão curiosos para saber se a nova mudança no PIX já foi implementada, porém, atualmente, o método ainda é apenas um projeto e não há uma data prevista para seu lançamento.

De acordo com o Governo Federal, a mudança visa liberar aos brasileiros o PIX Parcelado. De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Fazenda, ainda existem alguns pontos a serem esclarecidos.

O ministro Fernando Haddad participou de uma reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para discutir o assunto. Haddad afirmou que o novo método de pagamento pode trazer benefícios para o país. Vale lembrar que algumas fintechs já disponibilizam o PIX Parcelado, no entanto, a pasta quer realizar uma mudança: padronizar a forma de pagamento.

PIX Parcelado

Conforme informado anteriormente, alguns bancos digitais já permitem o parcelamento de compras por meio do PIX. Ao utilizar o parcelamento do PIX, o cliente efetua o pagamento de suas compras parceladas diretamente da sua conta, assim como em um cartão de crédito, mas com a cobrança de taxas de juros. É importante que se utilize essa ferramenta com cautela para evitar possíveis endividamentos.

Para realizar o parcelamento de pagamentos utilizando o PIX, é necessário acessar o aplicativo do banco que oferece esse recurso e procurar pela opção “Pagar com Pix”. Em seguida, deve-se escolher o tipo de chave, que pode ser o e-mail, telefone, CPF ou uma chave aleatória, e selecionar a opção “Parcelamento”. Serão apresentadas as condições e opções de pagamento disponíveis, e o usuário deve confirmar a transação caso esteja satisfeito com as informações apresentadas.

Hoje é viável efetuar um PIX parcelado para qualquer produto ou serviço, desde que o estabelecimento aceite essa forma de pagamento. No entanto, o valor estará sujeito às taxas estipuladas pela instituição financeira que oferece o recurso.

Sobre o sistema de pagamentos

Criado pelo Banco Central, o PIX é uma forma de pagamento eletrônico e instantâneo que está em operação desde novembro de 2020, visando facilitar a vida financeira dos usuários. Essa modalidade de pagamento permite realizar e receber pagamentos em até 10 segundos, a qualquer hora do dia ou da noite, incluindo feriados e fins de semana. Dessa forma, é possível efetuar pagamentos de maneira rápida e prática a qualquer momento.

O uso do PIX é bastante simples, bastando cadastrar uma chave PIX um QR Code para possibilitar a realização de transferências entre pessoas físicas e jurídicas de forma fácil e prática. De acordo com o BC, a chave PIX pode ser o CPF/CNPJ, número de celular, e-mail ou uma chave aleatória.

O Banco Central é responsável por garantir a segurança do sistema de pagamentos, de forma que o PIX dispõe de fatores de segurança como a autenticidade dos usuários, a qual exige dados pessoais para a conclusão do envio, como senhas ou reconhecimento biométrico. Além disso, o sistema possui rastreabilidade das transações, o que facilita a segurança do usuário em casos de golpes ou fraudes.

A autarquia ainda informa que o tráfego de informações no PIX é bastante seguro, utilizando criptografias de rede e certificados de segurança. Nos canais oficiais do BC é possível esclarecer dúvidas sobre o sistema de pagamentos.