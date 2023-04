Governo Reafirma Aumento Salarial em Maio

O Governo Federal voltou a confirmar que vai elevar mais uma vez o valor do salário mínimo este ano. A informação foi confirmada pelo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT) em declaração na noite desta quinta-feira (27). De acordo com ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá assinar uma Medida Provisória sobre o tema nos próximos dias.

A confirmação feita por Marinho foi dada alguns minutos depois de uma reunião realizada entre ele e o presidente. Assim, é possível afirmar que o chefe de estado voltou a dar o aval sobre o aumento. Com a decisão, o salário mínimo deve sair dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir do dia 1º de maio.

Assim como estava combinado desde o início, o presidente deverá realizar o anúncio em um ato público com a presença de líderes sindicais. O evento deverá ocorrer no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, no Vale Anhagabaú, na cidade de São Paulo. Esta é apenas uma indicação, ou seja, a participação de Lula ainda não está confirmada oficialmente pelo Governo Federal.

A confirmação do novo aumento do salário mínimo já tinha sido feita por Lula em entrevista concedida à CNN Brasil no último mês de fevereiro. Na ocasião, o petista disse que já combinou este aumento com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) e com membros de Centrais Sindicais.

“Já combinamos com movimentos sindicais, com Ministério do Trabalho, com o ministro Haddad, que vamos, em maio, reajustar para R$ 1.320 o valor do salário mínimo, e estabelecer nova regra para o piso, levando em conta, além da reposição da inflação, o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”, disse o presidente.

Um “aumento maior”

Na noite desta quinta-feira (27), o Ministro do Trabalho disse que as Centrais Sindicais não ficaram muito satisfeitas com a ideia de elevar o salário apenas para R$ 1.320. Os líderes sindicais chegaram a pressionar o presidente Lula para um aumento para R$ 1.391. Entretanto, eles não devem conseguir convencer o petista.

“Importante lembrar que se a política (de valorização do salário mínimo) não tivesse sido interrompida a partir do golpe contra a presidente Dilma (Rousseff), o salário mínimo que estaria valendo hoje seria de R$ 1391. Então as centrais queriam recuperar essa diferença”, disse o Ministro do Trabalho.

Durante os anos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a opção foi por não conceder o aumento real do salário mínimo. Os trabalhadores até conseguiam receber o reajuste, mas sempre com base nos números da inflação, o que ajudava apenas no processo de recuperação do poder de compra.

Marinho também confirmou que o Governo Federal está trabalhando na nova política nacional de valorização do salario mínimo. Trata-se basicamente de uma regra que será usada pelo poder executivo para definir o valor do salário nos próximos anos. Oficialmente, tal desenho ainda não foi divulgado.

Lupi e o salário mínimo

A confirmação de que o Governo vai mesmo elevar o valor do salário mínimo está sendo lida como um alívio para muitos trabalhadores. Há menos de 24 horas, o Ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT) chegou a dizer que o aumento para a casa dos R$ 1.320 não estava confirmado.

“Foi negociado e proposto pelo governo o valor de R$ 1.320, mas está em R$ 1.302, e qualquer diferença exigirá uma Medida Provisória e discussão no Congresso. O valor não está fechado ainda”, disse Carlos Lupi em conversa com jornalistas.

Vale lembrar que o atual salário mínimo de R$ 1.302 já representa um aumento real em relação aos R$ 1.212 que estavam sendo pagos no ano passado. Contudo, o presidente Lula vem sendo pressionado a conceder um segundo aumento este ano para que os trabalhadores tenham um pouco mais de alívio nas suas contas.



