Governo Ronaldo Lopes reforça segurança nas escolas da Prefeitura de Penedo

Para aumentar o nível de segurança nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o Secretário Luciano Lucena anuncia nesta terça-feira, 13, medidas imediatas que reforçam o controle do acesso às escolas da Prefeitura de Penedo.

“Nós estamos transferindo todos os vigilantes que trabalham à noite para o horário diurno e com permissão de acesso às escolas apenas para pessoas identificadas, além das que trabalham ou estudam em cada uma das nossas 30 unidades”, explica o gestor da Semed.

Outra iniciativa do governo Ronaldo Lopes é a aquisição de sistema de monitoramento eletrônico para as áreas comuns das escolas, espaços utilizados por todas as pessoas de cada comunidade escolar, a exemplo do pátio, refeitório, corredores etc.

“Nós também mantivemos contato com a Polícia Civil sobre fake news que estão circulando nas redes sociais e grupos de whatsapp, sobre supostos ataques em escolas de Penedo”, acrescenta Luciano Lucena sobre as mentiras que estão sendo monitoradas para identificação dos autores que agem de forma criminosa.

Além disso, a Semed Penedo tem equipe multidisciplinar atuando regularmente nas escolas, trabalho de assistência que atende estudantes e professores realizado com profissionais de Psicologia e Serviço Social.

“Um dos objetivos dessa iniciativa é perceber, de forma precoce, eventuais distúrbios de comportamento para atuar de forma preventiva, com pessoal especializado para cada situação”, diz Luciano Lucena sobre o acompanhamento ampliado durante e após a pandemia de covid-19.

Texto Fernando Vinícius