Grace Charis, herdeira de Paige Spiranac, oferece seus serviços de caddy para Tiger Woods

Tmundo do golfe nunca foi tão popular, e com Paige Spiranac tendo criado um nicho para si mesma como a principal influenciadora do esporte, ela agora tem a concorrência de Graça Charis.

Charis viu a explosão de popularidade do incrivelmente atraente Spiranac e procurou deixar sua própria marca no esporte.

Para fazer isso, Charis ofereceu seus serviços como caddie para Tiger Woods para o próximo torneio Masters.

Já tendo oferecido aos fãs a chance de jogar golfe com ela pelo baixo preço de 100 mil dólares, ela agora tenta pular na onda Tiger Woods movimento.

Em uma imagem postada em seu Instagram, ela posou com um macacão branco tradicional da Masters e um chapéu verde.

“Tiger Woodsestou pronta para ser caddie para a disputa de Par 3 no Masters amanhã”, ela postou.

Charis ultrapassou a marca de um milhão de seguidores

Embora seja impensável imaginar Spiranac não estando no topo de seu campo, há um rápido aumento na popularidade do recém-chegado.

Em março, ela ultrapassou a marca de um milhão de seguidores no Instagram, o que a torna uma das influenciadoras de golfe mais populares.

Spiranac ainda tem 3,7 milhões de seguidores, mas entende-se que a popularidade de Charis só vai aumentar, especialmente se ela continuar postando fotos tão reveladoras em seus perfis de mídia social.