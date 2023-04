Gracie Hunt faz sucesso no Instagram com novas fotos impressionantes de sua vida na ilha do Havaí

Gracie Hunt está aproveitando ao máximo seu tempo no Havaí, mergulhando na beleza natural do estado. O Kansas City Chiefs herdeira anunciou recentemente que entrou no “modo ilha” e tem documentado sua aventura em Instagram.

Em uma foto, Gracie pode ser vista de pé sobre uma rocha usando um biquíni vermelho minúsculo enquanto uma cachoeira cai atrás dela. O instantâneo captura o momento perfeitamente e com certeza inspirará algum FOMO sério em quem o vir.

Gracie não é apenas um rostinho bonito, no entanto. Ela também é uma defensora apaixonada de Jogos Olímpicos Especiais e atua como embaixador da organização. Além disso, ela é membro do conselho de administração da Fundação Família Hunto braço de caridade dos chefes.

Forbes reconheceu o trabalho de Gracie em filantropia e a nomeou para a lista 30 Under 30 em 2021 na categoria de impacto social. Apesar de sua tenra idade, Gracie já causou um impacto significativo nos mundos empresarial e filantrópico.

A família Hunt é proprietária do Kansas City Chiefs desde o início da equipe em 1960, e a equipe tem uma história de sucesso sob sua propriedade. Eles ganharam três campeonatos do Super Bowl, mais recentemente em 2023, e são candidatos perenes na NFL.

Chiefs tem uma grande líder de torcida em Gracie

Apesar de perder jogadores importantes, os Chiefs continuam a ser uma força a ser reconhecida. Eles venceram a divisão AFC West por sete anos consecutivos e chegaram à pós-temporada por oito temporadas consecutivas.

Gracie Hunt é um torcedor devoto do time e com certeza vai torcer por eles enquanto competem por mais um Super Bowl vitória. Como ela disse em um post recente no Instagram: “Não importa onde eu esteja no mundo, meu coração está sempre em Kansas City”.