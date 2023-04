Gracie Hunt ganha um novo fã nas audições de líderes de torcida do Kansas City Chiefs

Gracie Hunt está se tornando uma das personalidades mais amigáveis ​​à mídia da NFL, e ela até chamou a atenção da superestrela da mídia, Erin Andrews.

Andrews, que estava presente nas audições para líderes de torcida do Kansas City Chiefs, também viu Hunt lá como juíza.

Erin Andrews tem sua própria marca de roupas esportivas chamada ‘WEAR by Erin Andrews’ e Caçar estava vestida da cabeça aos pés com suas roupas no evento.

“Minha garota sempre faz @wearbyea parecer tão bem” Andrews postou em sua história no Instagram ao lado de uma foto de Hunt.

Hunt se tornando proeminente nos círculos da NFL

Como costuma acontecer quando o público em geral considera uma pessoa atraente, há uma atenção adicional em Gracie Huntnão apenas porque ela herdará os atuais campeões do Super Bowl.

Ela é conhecida por ser uma grande fã do time e até esteve presente quando seu pai recebeu o troféu Lamar Hunt AFC Championship no final da temporada de 2022.

Caçar tem 24 anos e postou uma foto em sua própria página do Instagram, destacando o fato de estar vestindo a marca de roupas de Erin Andrews.

Hunt estava encarregado de julgar o potencial novo Kansas City Chiefs‘ líderes de torcida ao lado de sua mãe, Tavia Hunt, e Stephanie Judah, sendo esta última a diretora das equipes de entretenimento da franquia.