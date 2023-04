Grande Alerta: Atualização do Google Chrome Disponível Hoje (22/04)

O Google Chrome é um navegador web desenvolvido pelo gigante da tecnologia Google. Seu lançamento ocorreu em 2008 e, desde então, tem se tornado um dos navegadores mais populares e preferidos pelos usuários de internet em todo o mundo. Utilizando uma interface simples e intuitiva, o Chrome é conhecido por sua velocidade e eficiência no carregamento de páginas e aplicações web.

Manter o Google Chrome atualizado é essencial para garantir a segurança e o funcionamento adequado do navegador. As atualizações trazem melhorias no desempenho, correções de bugs e evitam vulnerabilidades de segurança que podem ser exploradas por hackers.

Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que foi descoberto um problema de segurança envolvendo o Google Chrome. O alerta foi dado inicialmente por Clément Lecigne, do Grupo de Análise de Ameaças (TAG, na sigla em inglês) do Google, que relatou a ameaça no dia 12 de abril. Nesse sentido, por conta de toda essa situação, ficou disponível uma atualização de emergência que os usuários precisam fazer.

Alerta para os brasileiros que usam o Google Chrome

De acordo com as recomendações iniciais sobre o caso, os usuários de Windows, macOS e Linux devem efetuar uma atualização para a versão 112.0.5615.137. Ademais, é importante destacar que o procedimento também deve ser feito para as pessoas que utilizam Microsoft Edge, Brave, Opera e Vivaldi, todos baseados em Chromium.

Essa não é a primeira vez que um problema foi encontrado no Chrome relacionado a hackers. Na semana passada, uma situação similiar ocorreu com o aplicativo, mas ainda não se sabe se as falhas estão relacionadas.

Dessa forma, os usuários do Google Chrome devem sempre verificar se estão utilizando a versão mais recente do navegador para garantir a proteção de suas informações pessoais, como senhas, dados de cartões de crédito e histórico de navegação. Frequentemente, as atualizações saem antes mesmo de um problema de segurança ser amplamente divulgado, mas são necessárias para corrigir brechas exploradas por cibercriminosos. Portanto, é fundamental estar sempre atento às atualizações e aplicá-las assim que estiverem disponíveis.

Como atualizar o Google Chrome?

Os usuários podem atualizar o Google Chrome da seguinte maneira:

Com o Google Chrome aberto, selecione a opção “Mais” no canto superior direito;

Clique ou Toque em “Ajuda” e em “Sobre o Google Chrome”;

Ademais, nessa opção você pode selecionar “Atualizar o Google Chrome”;

Por fim, clique em “Reiniciar”.

Ademais, é importante destacar que caso o botão “Atualizar Google Chrome” não esteja disponível por meio do aplicativo, a versão mais atual do programa já foi instalado.

A popularidade do Google Chrome se deve à sua combinação de velocidade, eficiência e recursos avançados. Navegador mais utilizado no Brasil, o Chrome é uma excelente opção para quem busca uma experiência de navegação rápida, segura e altamente personalizável.

Como os brasileiros já sabem, a segurança na internet é uma preocupação constante para usuários e desenvolvedores de navegadores como o Google Chrome. Ao atualizar regularmente o navegador e adotar práticas de segurança em seu dispositivo, é possível minimizar o risco de sofrer com ataques cibernéticos e proteger suas informações.



Sendo assim, fique atento às informações de atualização do Google Chrome, mantendo seu navegador e sistema operacional completamente atualizado, minimizando assim, os riscos.

Ainda não tem? Veja como instalar

Caso você ainda não possua o aplicativo, instalar o Google Chrome é um processo simples e rápido, que pode ser realizado seguindo os passos abaixo:

1. Acesse o site oficial do Google Chrome ( https://www.google.com/chrome ).

). 2. Clique no botão “Fazer download do Chrome” e, em seguida, clique em “Aceitar e instalar”.

3. Aguarde o download do arquivo de instalação e, quando terminar, execute-o.

4. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Uma vez instalado, o navegador estará pronto para uso. Você pode, então, personalizá-lo de acordo com suas preferências ou importar configurações e favoritos de outros navegadores.

