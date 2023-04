GRANDE AVISO GERAL para beneficiários do INSS acaba de sair HOJE (02/04)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é o responsável pelo pagamento de diversos benefícios. Dessa forma, o instituto disponibiliza alguns meios de atendimento aos segurados para que os segurados solucionem os problemas. A Central de Atendimento é um desses meios, que possui suas bases de atendimento ao segurado em Caruaru, Recife e Salvador, locais situados nos Estados da Bahia e Pernambuco.

A saber, atualmente um total de 5,6 mil servidores trabalham na Central de Atendimento do INSS. O atendimento fica disponível para aposentados, pensionistas e demais beneficiários da autarquia. De acordo com a Previdência, a finalidade é atender cerca de oito milhões de pessoas por mês.

Os segurados do INSS podem entrar em contato com o número 135 para resolverem as suas demandas. A ligação é gratuita, caso seja feita através de um telefone fixo. Entretanto, caso a chamada seja efetuada através de um celular, a cobrança equivale a uma ligação local.

Os segurados podem ser atendidos por meio da Central de Atendimento no número 135 de segunda-feira a sábado, das 07h às 22h (horário de Brasília).

Serviços da Central de atendimento do INSS

Por meio da central telefônica do INSS, os segurados conseguem realizar uma série de serviços. Portanto, confira a lista.

Consulta ao pagamento de benefícios

Por meio da central telefônica do INSS, no número 135, os segurados conseguem consultar, de forma rápida, a data e o banco onde os valores do benefício serão depositados, bem como o local de pagamento e, até mesmo, motivos de um possível bloqueio do pagamento.

Para ser atendido e obter informações sobre o seu pagamento, basta informar a data de nascimento, seu nome e sobrenome e número do seu benefício.

Orientação e informação sobre o benefício

Os serviços mais solicitados na central de atendimento do INSS são esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre benefícios. Algumas das informações mais concedidas são horário de funcionamento das unidades do INSS e endereço das agências.

Portanto, para obter informações como essa e desfrutar desse serviço, basta ligar para a central, no número 135, clicar na opção 3 no menu principal e, em seguida, escolher a opção 5, para “Orientações”. Feito isso, aparecerão as seguintes opções de atendimento:

Saber mais sobre o aplicativo Meu INSS; Informação sobre a contribuição à Previdência Social; Benefício assistencial; Auxílio-doença; Pensão por morte; Salário-maternidade; Auxílio-reclusão; Empréstimos ou consignações no seu benefício.

Caso tenha interesse em conversar diretamente com um atendente, basta clicar a opção 5 do menu principal.



Você também pode gostar:

Andamento de pedido

Outra informação bastante procurada na central de atendimento 135 é sobre o andamento de algum pedido. Isso porque, ao realizar a solicitação de um benefício no INSS, o segurado pode consultar o andamento do seu pedido.

Para isso, é necessário que o solicitante converse diretamente com um atendente do INSS. Em suma, basta clicar na opção 3 do menu principal (outros serviços) e, em seguida, clicar na opção 1. Feito isso, informe a sua data de nascimento e confirme o seu nome completo, que é informado automaticamente na ligação.

Agendamento e resultado da perícia

Por meio da central 135 do INSS, os segurados conseguem consultar o agendamento e resultado da perícia médica, também de forma muito pratica.

Para confirmar o agendamento da perícia, basta ligar para o número 135 e conversar diretamente com um atendente. Bata clicar na opção 5 do menu principal. Além de saber para qual data o procedimento foi marcado, o segurado também reagendá-lo por meio da ligação.

Para consultar o resultado da perícia, o segurado precisa aguardar até às 21h do dia seguinte ao que foi realizado o procedimento. O beneficiário pode checar o laudo médico, se foi ou não deferido e a justificativa. Basta ligar para a central 135 do INSS, escolher a opção 1 do menu principal.

Outros serviços

Além dos principais já citados, por meio da Central de Atendimento 135 do INSS, os segurados podem utilizar o atendimento simplificado, que é voltado para as solicitações de baixa complexidade, como alteração de local ou forma de pagamento do benefício, ou bloqueio de mensalidades cobradas por associações ou sindicatos.

Além disso, os segurados podem obter informações sobre salário maternidade; tirar dúvidas sobre o Meu INSS; e realizar o cumprimento de exigências.