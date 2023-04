GRANDE AVISO GERAL para os brasileiros com dívidas há mais de 5 ANOS acaba de sair HOJE (09/04)

Um novo aviso para os brasileiros com dívidas há mais de 5 (cinco) anos acaba de sair na matéria de hoje. Trata-se, em outras palavras, da dívida caducada ou prescrita, muito comum no Brasil. A saber, esse tema desperta muitas dúvidas.

A dívida “caducada”, ou prescrita, nada mais é do que uma dívida com mais de 5 (cinco) anos. Então, após esse período, o mercado não conseguirá detectá-la nos órgãos de proteção ao crédito como a Serasa.

A seguir, confira o que ocorre com uma dívida com mais de cinco anos e entenda de uma vez por todas sobre o assunto!

Como funciona o score de crédito para quem tem dívidas há mais de 5 ANOS? Veja!

Afinal de contas, como funciona o score de crédito para quem tem dívidas há mais de 5 ANOS? A princípio, é importante deixar claro que os credores continuam tendo acesso às informações e podem continuar cobrando a dívida em aberto. Sem contar que, mesmo após cinco anos, o consumidor inadimplente pode negociar e pagar a dívida.

Ademais, podemos dizer não haver diferença na evolução do score de crédito para quem tem uma dívida há mais de 5 anos. No entanto, é importante entender como isso funciona. Nesse sentido, o score representa uma pontuação do seu histórico de consumidor ao longo do tempo.

Sendo assim, ele será impactado positivamente quando você paga todas as contas em dia, como a fatura do cartão de crédito e todas as demais que envolvam o seu CPF. Para consultar sua pontuação de crédito gratuitamente, basta se cadastrar no site da Serasa. Assim, acessando a plataforma, você pode visualizar sua pontuação e outros dados.

A Serasa classifica as pontuações da seguinte forma:

0 a 100 – É difícil obter crédito;

251 a 550 – Consegue boas condições de crédito;

551 a 1000 – Tem acesso a condições especiais de crédito.

Como você pode ver, quanto maior a pontuação, melhor o crédito disponível no mercado. Além disso, pode ocorrer a alteração dessa pontuação a qualquer momento, pois ela está vinculada ao comportamento do consumidor em um determinado período.

Afinal, quando a dívida caduca o score pode aumentar?

Como mencionado anteriormente, após cinco anos de dívida ela “desaparece” dos registros dos órgãos de proteção ao crédito. Isso quer dizer, que estes órgãos, como a Serasa, analisará novamente o comportamento do consumidor que poderá futuramente voltar a ter acesso a crédito.

Dessa forma, se você mantiver suas finanças em dia e começar a registrar um histórico de “bom pagador”, sua pontuação subirá e o seu score aumentará gradativamente.

Esse tipo de dívida pode ser cobrado judicialmente?



Você também pode gostar:

Após cinco anos de dívidas, a justiça não pode mais cobrar uma dívida. No entanto, é comum que as cobranças via telefone, e-mail e cartas continuem, mesmo após a prescrição.

Tem como pagar o débito de uma dívida com mais de 5 anos?

A seguir estão algumas opções para pagar uma dívida caducada, ou seja, com mais de 5 anos:

Entre em contato com o credor – Entre em contato com o credor para discutir suas opções de pagamento. Eles podem estar dispostos a oferecer um plano de pagamento que funcione para você. Se você não tem certeza de quem é o credor, entre em contato com as agências de crédito e peça informações sobre o débito;

Verifique a validade da dívida – Verifique se o débito é realmente seu. Às vezes, dívidas podem ser erroneamente atribuídas. Certifique-se de que todas as informações, incluindo o valor e os dados de vencimento, estão corretas;

– Verifique se o débito é realmente seu. Às vezes, dívidas podem ser erroneamente atribuídas. Certifique-se de que todas as informações, incluindo o valor e os dados de vencimento, estão corretas; Negocie uma redução no valor – Se a dívida tiver um valor alto, tente negociar com o credor para reduzir o valor total. Muitas vezes, os credores estão dispostos a reduzir o débito na troca do pagamento imediato.

Em resumo, pagar uma dívida com mais de 5 anos pode ser um processo complicado, mas é importante agir para resolvê-la. Entre em contato com o credor para discutir suas opções e considere a contratação de um profissional se estiver enfrentando dificuldades.

Leia mais: Qual PRAZO para a dívida caducar? Entenda melhor