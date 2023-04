GRANDE AVISO GERAL para os brasileiros com o BPC INSS

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Trata-se de um programa do Governo Federal que atende Pessoas com Deficiência (PcD) e idosos, ambos os públicos de baixa renda.

No entanto, muitos tem dúvidas se existe uma idade mínima para receber o benefício. Quer saber? Continue lendo este artigo.

Idade mínima do BPC

Em suma, receber o BPC não exige uma contribuição prévia para a Previdência Social, isso porque, como mencionado, o benefício é assistencial, sendo pago pelo Governo Federal através do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Contudo, há sim uma exigência de idade mínima para ser atendido pelo benefício. Entenda.

Idade mínima para idosos

Para os idosos, a idade mínima para receber o BPC é de 65 anos. Neste caso, é necessário comprovar a idade por meio da apresentação de documentos pessoais, como RG e CPF, ou pela certidão de nascimento.

Idade mínima para pessoas com deficiência

Já para as pessoas com deficiência, não há uma idade mínima para receber o BPC. Todavia, é preciso comprovar a deficiência por meio de uma perícia médica realizada pelo INSS.

Quem pode receber o BPC?

Para receber o BPC, além de cumprir as regras de elegibilidade, é preciso que o cidadão esteja devidamente inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Atualmente, o registro é pré-requisito para a maioria das políticas públicas.

Estando com o cadastro ativo, é necessário corresponder aos seguintes requisitos:

Ter idade mínima de 65 anos; ou

Ter deficiência (qualquer idade);

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter nacionalidade portuguesa, desde que comprove residir no Brasil;

Possuir renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa;

por pessoa; Não receber outro benefício do INSS, como seguro-desemprego, aposentadoria e pensão, nem mesmo de outro regime.

Como solicitar o BPC?

Veja, agora, como solicitar o BPC pela internet:



Acesse o app Meu INSS (disponível para Android e iOS); Faça o login, caso seja o primeiro acesso faça um cadastro; Na página inicial, clique na opção “Agendamentos/Solicitações”; Feito isto, toque em “Novo Requerimento”; Agora selecione o serviço que deseja; Em seguida, clique em “Atualizar”; Confira ou altere os dados de contato; Para finalizar, toque em “Avançar”.

BPC terá um novo reajuste

Está previsto um novo aumento no valor do Benefício de Prestação Continuada. O reajuste é uma promessa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que anunciou elevar o salário mínimo nacional no dia 1º de maio.

O BPC é pago pelo INSS com valor equivalente ao piso nacional. Desse modo, quando a remuneração é alterada, a quantia paga no benefício também deve ser corrigida. De acordo com o presidente, o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320.