GRANDE AVISO GERAL para os brasileiros com o NUBANK acaba de sair HOJE (13/04)

Se você é adepto das lojas online, saiba que não está sozinho. Essa é uma das formas mais práticas de fazer as comprinhas. Isso porque você tem acesso a praticamente tudo através de poucos cliques. Entretanto, aqui vai o aviso que acaba de sair na matéria de hoje: seja online ou presencialmente, há risco de impulsos e erros nesse momento. Portanto, é importante entender como cancelar compra no cartão de crédito do Nubank.

Se você adquiriu algo e se arrependeu, pode ter direito a cancelar a compra. O Código de Defesa do Consumidor descreve bem quais são seus direitos. E assim, dentro das normas, você pode desistir da compra e ter sua quantia devolvida integralmente. Se você não sabe como proceder, aprenda como cancelar compra no cartão de crédito do Nubank.

Quais são os seus direitos como consumidor?

Cada empresa segue alguns critérios para realizar a devolução de valores mediante a desistência de uma compra. Normalmente, as regras são: o consumidor tem o prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, para formalizar a desistência da compra.

Esse prazo é diferente caso o produto estrague ou tenha vindo com defeito. Por isso é importante ver o que cada empresa diz a respeito das regras. Assim, se você recebeu algo que não era como você esperava ou se você não gostou do produto, pode devolver.

Como cancelar compra no cartão de crédito Nubank

De acordo com o próprio site do Nubank, o primeiro passo a se destacar é que o cancelamento deve ser solicitado na loja em que você fez a compra. Ela é quem deve te informar como proceder para devolver o produto e te fornecer o estorno.

A operadora do cartão só deve ser contatada caso a empresa não atenda sua solicitação. Assim, você precisa reunir provas de que tentou contato com a loja para realizar a devolução, mas que não foi atendido. Dessa forma, reúna prints de conversas que mostram seu contato.

Portanto, você deverá ir até sua operadora de cartão e realizar uma contestação. E ela irá abrir uma disputa com a loja, mostrando que há algo errado em relação àquela cobrança. Quem dá o veredito final sobre quem vence a disputa é a bandeira do cartão (Mastercard ou Visa, por exemplo).

Quando o cliente vence a causa, sua quantia será devolvida em sua fatura. Se a loja ganhar, a fatura permanecerá com aquela cobrança. Cabe destacar que esse processo pode demorar até 3 meses para ser resolvido. Ademais, esse é o passo a passo de como cancelar compra no cartão de crédito do Nubank quando você precisar de estornar uma aquisição indevida.