GRANDE AVISO GERAL para os brasileiros com o PIS e NIS acaba de sair HOJE (10/04)

O NIS é o Número de Identificação Social. Através dele, o cidadão brasileiro pode ter acesso aos benefícios sociais do governo, bem como consegue receber os direitos trabalhistas e participar dos programas governamentais.

O cadastro é realizado pela Caixa Econômica Federal e as seguintes pessoas precisam do número de identificação:

O trabalhador, vinculado à empresa privada, cooperativa ou empregador pessoa física;

Os beneficiários de Programas Sociais;

O diretor não-empregado quando optante pelo FGTS;

Os beneficiários de Políticas Públicas (cadastrados pela Secretaria Regional do Trabalho e emprego – SRTE, Ministério da Saúde – MS e Ministério da Educação – MEC).

Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que com o seu cadastro, o trabalhador brasileiro consegue ter acesso receber direitos como o FGTS, seguro-desemprego, abono salarial e aposentadoria. Para os demais cadastrados, o número do NIS garante o acesso ao pagamento de benefício sociais e identificação em Políticas Públicas.

A partir do NIS, o trabalhador consegue ter o número do seu PIS. No entanto, muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre a diferença entre os dois cadastros. Por isso, nós reunimos todas as informações que você precisa saber para sanar de vez todas as dúvidas. A seguir, confira a nossa matéria na íntegra.

Qual é a diferença entre o NIS e o PIS?

A inscrição do NIS é uma sequência numérica que identifica o cidadão apenas para a participação em benefícios sociais. No entanto, quando o cidadão passa a ter um vínculo empregatício, o NIS é cadastrado no PIS (Programa de Integração Social).

Dessa forma, o PIS é uma inscrição do NIS que também possui todas as informações de vínculo empregatício do trabalhador. Sendo assim, apenas quem já teve a carteira de trabalho assinada conta com o cadastro PIS.

Como se cadastrar?

O cadastro do PIS é realizado pelo empregador no primeiro emprego do trabalhador. Sendo assim, o trabalhador não precisa se preocupar em realizar o cadastro.

Por outro lado, o cadastro do NIS pode ser realizado pela empresa contratante, prefeitura ou órgão de governo. Assim, o cidadão precisa se preocupar em apenas realizar a atualização dos seus dados cadastrais. A atualização pode ser realizada por meio da Caixa Econômica Federal ou prefeitura municipal.

Como consultar o NIS/PIS?

Existem várias formas de consultar a sua inscrição do NIS/PIS. A primeira delas é por meio da Carteira de Trabalho Digital. Para isso, basta baixar o aplicativo no seu celular e fazer login utilizando a sua conta do Gov.br. Assim será possível conferir o número na aba de dados pessoais.

Além disso, existem outras maneiras de consultar a inscrição. A seguir, confira quais são elas.



Consulta NIS/PIS pelo CPF

Para consultar o NIS/PIS pelo CPF você precisa baixar o aplicativo FGTS no seu celular. Depois, basta fazer login utilizando o seu CPF e a senha.

Em seguida, clique em “mais” no canto inferior direito e selecione a opção “endereço e dados pessoais”. Dessa forma, você poderá conferir todos os seus dados pessoais, inclusive o número do NIS/PIS.

Agências Caixa

Todo cidadão consegue ter acesso ao número da sua inscrição por meio das agências da Caixa Econômica Federal. Para isso, basta se dirigir a uma das agências com o documento de identificação com foto e fazer a solicitação.

Cartão do Bolsa Família / Auxílio Brasil / Cartão Cidadão

Os cartões do Bolsa Família e do Auxílio Brasil, bem como o cartão cidadão possuem a inscrição NIS/PIS impressa no cartão físico. Basta procurar pelos 11 primeiros dígitos abaixo do nome do titular.

Meu INSS

O aplicativo Meu INSS permite a visualização da inscrição do cidadão. Para isso, basta baixar o aplicativo e fazer o login utilizando a senha do Gov.Br. Em seguida, clicar nos três pontinhos e procurar por “NIT”, abaixo do nome do titular.

CadÚnico

Se você possui cadastro no CadÚnico também poderá consultar por meio do aplicativo. Nesta opção não é necessário fazer login com o Gov.br. No entanto, você precisa informar os seus dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, nome da mãe e cidade e estado em que mora.