GRANDE AVISO GERAL para os brasileiros com o WHATSAPP acaba de sair HOJE (04/04)

Assim como milhões de brasileiros, o WhatsApp deve ser o aplicativo de mensagens que você mais utiliza. Mesmo assim, podem haver alguns detalhes, como ferramentas ou conceitos, dentro da plataforma que você ainda não conheça.

Na matéria de HOJE, você pode ver que um novo código dentro do aplicativo surgiu deixado alguns usuários preocupados. Até hoje, muitas pessoas estão vendo a sequência numérica com estranheza. Veja o que esse código significa e como é usado a seguir.

Código 737 do WhatsApp

Em suma, o código 737 é uma nova ferramenta que possibilita uma comunicação específica dentro da plataforma de mensagens. No entanto, existem muitas dúvidas em volta dele.

Pessoas de todo o mundo têm utilizado os números citados em suas conversas. Porém, embora pareça enigmático, o conceito por trás da sequência é muito simples.

O código 737 nada mais é do que uma representação de saudações de despedida, como “até logo” ou “boa noite“, por exemplo. Ou seja, não possui nenhum significado preocupante.

Desse modo, se alguém lhe enviar uma mensagem com esse código, nada de pânico. Você já sabe o que ele significa.

Recurso para visualização prévia de links

O WhatsApp está testando um novo formato de enviar links em uma conversa. De acordo com o portal WABetaInfo, na versão Beta 23.5.78 para iOS, o mensageiro disponibilizou uma miniatura em pré-visualização da página referente ao link enviado, seja em grupos ou no privado.

Desse modo, antes mesmo que o usuário clique no endereço eletrônico, já será possível verificar do que se trata. O recurso foi criado, inclusive, para evitar que as pessoas caiam em golpes, uma vez que no aplicativo o número de fraudes através do compartilhamento de links desconhecidos vem crescendo.

Além disso, a nova ferramenta ajudará que os usuários não percam tempo, podendo selecionar com a visualização prévia se o conteúdo é relevante ou não para aquele momento. Contudo, é importante destacar que a melhoria está sendo liberada de forma gradual para o público beta.

Função de silenciar chamadas desconhecidas

O site WABetaInfo também descobriu na mais nova versão do WhatsApp Beta um recurso que permitirá silenciar chamadas de números desconhecidos. A nova ferramenta trará diversas vantagens, como reduzir interrupções e não ser incomodado por chamadas de spam.

O lançamento vem junto a implementação das Comunidades, uma vez que alguns usuários estão reclamando por estarem sendo abordados por números desconhecidos que fazem parte da comunidade. Assim, a funcionalidade prevê a diminuição dos incômodos.



De acordo com o portal, o novo recurso ficará na seção de configurações. Desse modo, para utilizá-la, será necessário fazer a ativação. Com a ferramenta já habilitada, as chamadas indesejadas só ficarão listadas nas chamadas e no centro de notificações.

Contudo, é importante frisar que a nova funcionalidade para silenciar números desconhecidos ainda está em desenvolvimento e não foi disponibilizada para os usuários beta. Portanto, caso não sejam encontrados problemas graves, ela será liberada para testes.

Recurso de editar mensagens enviadas

O WhatsApp está testando um recurso esperado por muitos usuários. Em breve, será possível editar mensagens já enviadas na plataforma de mensagens. No entanto, a funcionalidade ainda está em desenvolvimento na versão beta do mensageiro para iOS.

Segundo informações do site WABetaInfo, após enviar a mensagem, o usuário terá até 15 minutos para corrigir algum erro ou adicionar alguma informação. Entretanto, para isso, será necessário que o aplicativo esteja em sua última versão. O recurso está sendo testado numa versão de iOS.

Além disso, é possível que haja uma nova atualização que permitirá editar legendas de mídias, sejam elas fotos ou vídeos. Contudo, não há nenhuma previsão oficial de quando a funcionalidade chegará na versão final. Da mesma forma, não se sabe se vai ser exclusivo do iOS ou se também será implementado no Android.