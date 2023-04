GRANDE AVISO GERAL para os brasileiros que pagam a CONTA DE LUZ acaba de sair HOJE (06/04)

A conta de luz é uma das faturas mais indesejadas do mês para a maioria dos brasileiros, pois pode gerar surpresas por valores inesperadamente mais altos. Por isso, existe a possibilidade de parcelar este débito. Contudo, como fazer?

Mensalmente, todas as famílias brasileiras precisam pagar a conta de luz. O valor é proporcional ao consumo da energia, que foi utilizada pela casa no mês em questão. Na matéria de HOJE, você pode ver que em meio a diversos aumentos no preço da energia no país, muitos brasileiros encontram dificuldades e acabam atrasando faturas, o que gera juros e multas por atraso nos próximos meses.

Leia mais: Abril com GRANDE VITÓRIA para os brasileiros que pagam a CONTA DE LUZ

Como parcelar a conta de luz?

Cada estado possui uma empresa para o fornecimento de energia elétrica. Sendo assim, é necessário acessar o site específico de sua região. Por exemplo, Enel em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás, e Coelba na Bahia.

Ao acessar o site da empresa que fornece energia, procure pelo menu “serviços”;

Depois, acesse a opção de consultar débitos ou negociação de dívidas. Insira seu CPF ou o número do contrato da instalação elétrica para que sejam mostradas as faturas atrasadas;

A partir daí, procure pela opção de parcelamento de faturas vencidas. Em alguns casos, só é possível parcelar a partir de duas contas atrasadas;

Também é possível pagar contas de energia elétrica com cartão de crédito.

É válido destacar que empresas de energia elétrica estão aptas a negativarem o CPF de uma pessoa no SPC e na Serasa por falta de pagamento. Além, é claro, da possibilidade de corte do fornecimento de energia quando houver necessidade.

Apenas está esquecendo de pagar? Débito automático pode ser a solução

Nos casos em que a conta de luz atrasa simplesmente por estar esquecendo de efetuar o pagamento da fatura, é possível ativar o débito automático. Faz-se isso na conta bancária, pagando de maneira fácil, rápida e segura. Para isso, também é necessário consultar o site da empresa fornecedora de energia em sua região.

Conta de luz sem cobrança extra em abril

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou no dia 31 de março que a energia elétrica continuará na bandeira verde no mês de abril. Isso significa que não terá cobrança extra. A Aneel criou o sistema das bandeiras tarifárias para sinalizar qual seria o custo ao gerar energia. Assim que a produção aumenta o custo, a agência aciona as bandeiras vermelha ou amarela no patamar 1 ou 2, representando um custo extra para o consumidor.

Já na bandeira verde, os custos das tarifas não são repassados para os consumidores, onde é baseado apenas o consumo mensal. A bandeira vigora desde a data de 16 de abril do 2022. Pois, dados do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) apontam que a maioria dos reservatórios brasileiros estão mantendo o nível alto do armazenamento. Isso chega a ficar entre 82,96% até 97,66%, a depender da região. Contudo, quando esse nível é baixo, ocorre uma menor produção de energia, com o operador obrigado a ativar o acionamento das usinas termelétricas a fim de garantir eletricidade.