GRANDE AVISO GERAL para os trabalhadores autônomos acaba de sair HOJE (04/04)

Onde tirar o comprovante de renda para autônomo? Algumas pessoas têm dúvidas referentes à comprovação de renda sendo autônomo. Essa comprovação é feita de diferentes maneiras.

Na matéria de hoje do Notícias Concursos, apresentaremos como tirar um comprovante de renda de autônomo. E, o melhor: é possível fazer isso sem burocracia, através da Internet.

Onde tirar o comprovante de renda para autônomo

As pessoas que trabalham de forma própria têm dúvidas sobre onde tirar o comprovante de renda para autônomo. Embora o procedimento pareça complicado, ele é extremamente simples, com diferentes formas de comprovação.

Tudo dependerá da finalidade do comprovante de renda. Entre as formas, destaca-se o uso do extrato bancário, sendo esse também o mais comum. Neste caso, basta solicitá-lo junto a instituição financeira onde possui uma conta.

Entretanto, essa não é a única maneira de emitir o comprovante de renda. Os autônomos inscritos no INSS, por exemplo, também poderão comprovar a renda dessa forma.

Carnê de Pagamento Unificado

Hoje, todos os autônomos que aderiram ao MEI, podem comprovar a renda através do carnê de pagamento unificado. Este documento pode ser, então, utilizado na solicitação do empréstimo bancário, por exemplo.

Extrato Bancário

O extrato bancário é uma das formas mais populares de comprovar a renda sendo autônomo. Vale ressaltar, então, que essa alternativa funciona em diferentes situações: freelancer, profissional liberal e outros profissionais autônomos.

Neste caso, para ter acesso ao extrato bancário, é necessário abrir uma conta em uma instituição financeira. Dessa forma, portanto, ficará fácil encontrar todos os rendimentos, basta imprimir os dados dos últimos três ou seis meses, dependendo da situação.

Recibos

Outra dica fundamental para quem trabalha de forma autônoma é emitir, por conseguinte, um extrato de todos os serviços realizados. Quando essas informações estão organizadas, é possível comprovar a renda com esses documentos.

Entretanto, é importante deixar claro que tanto o contratante quanto o profissional assinaram o contrato. Lembre-se de aderir essa característica no dia a dia, já que é prática e essencial.

Decore

O Decore, também conhecido como Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, é mais uma maneira que os trabalhadores autônomos têm de comprovar a renda. Trata-se, então, de um documento emitido por um profissional contábil, que deve ser registrado junto ao CRC.

Quando esses documentos estão em mãos, é possível, portanto, utilizá-los para a comprovação de renda. Este documento é de extrema importância para os profissionais autônomos, já que demonstra todas as informações necessárias para realizar diferentes procedimentos.

Entretanto, para continuar tendo a mesma finalidade, é necessário atualizá-lo com determinada frequência. Este procedimento é fundamental para haver validade na documentação.

Como facilitar a comprovação

Para haver facilidade no momento da comprovação de renda, existem algumas dicas que podem ajudar:

Abrir uma conta bancária;

Regularizar as restrições;

Formalizar o trabalho;

Verificar o Cadastro Positivo.