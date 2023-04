GRANDE AVISO IMPORTANTE para quem tem dívidas há mais de 5 ANOS acaba de sair HOJE (11/04)

Muitas pessoas que possuem dívidas ativas há mais de cinco anos não sabem que ela, após esse período, se torna prescrita. Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que atualmente no Brasil existem cerca de 70 milhões de pessoas inadimplentes. Todavia, estes cidadãos acabam tendo uma série de problemas, como por exemplo, dificuldades em fazer um empréstimo.

Como uma grande parcela da população está imersa em dívidas, com seu nome negativado, é importante observar alguns aspectos relacionados à quitação ou não do débito. Muitas pessoas pensam que após cinco anos a dívida é perdoada. No entanto, não é bem assim. Neste caso, é importante saber o que diz a legislação.

Mas muitas pessoas não sabem o que isso quer dizer e quais são as consequências em sua vida financeira. Durante cinco anos com dívidas, o cidadão poderá ter dificuldades inclusive na compra de produtos parcelados, por exemplo. De fato, ao estar com o nome sujo na praça por tanto tempo, ocorre uma prescrição do débito.

Com tantas dificuldades apresentadas por se tornar um inadimplente, o cidadão acaba procurando de todas as maneiras acabar com as suas dívidas. Entretanto, algumas pessoas não têm condições para arcar com os custos e deixam a dívida vencer após cinco anos, esperando que não seja mais preciso quitá-las.

Brasileiros com dívidas há mais de 5 anos

De acordo com a legislação brasileira, uma dívida é considerada prescrita após o período de cinco anos em que a pessoa esteja negativa, ou seja, com o nome sujo na praça. A princípio, uma das dúvidas relacionadas é se o cidadão poderá continuar a receber cobranças sobre os débitos em atraso mesmo após esse período.

Analogamente, a dívida prescrita se difere da dívida comum em alguns aspectos. Quando uma dívida prescreve, o cidadão passa a ter o nome limpo, retirado de órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa e o SPC. No entanto, isso não quer dizer que a pessoa recuperou seu crédito. Seu score continua ruim.

Dessa maneira, é imprescindível que a pessoa passe a ter uma mudança em seus hábitos de modo a poder economizar e ter um dinheiro suficiente para pagar os valores sobre seus débitos. Em síntese, é uma maneira de sair do vermelho e ter dinheiro disponível na praça, para ter condições de pedir um crédito.

Outra questão que gera muitas dúvidas é se a dívida prescrita poderá ser ou não cobrada. A lei brasileira não permite a cobrança judicial de débitos dessa natureza. O inadimplente não tem a obrigação de pagar os valores. No entanto, é possível que a empresa credora busque fazer algum acordo com o cidadão.

Cobrança dos débitos

Dessa forma, os acordos extrajudiciais podem ser uma boa ideia para o inadimplente, devido ao fato de que ao pagar o credor, o cidadão consegue, dessa maneira, recuperar o seu crédito. Portanto, é essencial que se procure quitar os valores para retornar a ter um bom score em órgãos como o Serasa e o SPC.

Como consultar dívidas pelo CPF

Se a pessoa deseja saber se possui alguma dívida em atraso, pode verificar sua situação através da internet com uma consulta ao seu CPF. Para tal, é necessário acessar as devidas plataformas financeiras, como o Serasa. Primeiramente, deve-se baixar o aplicativo do Serasa disponível para Android ou iOS.

Em seguida, é necessário acessar o app a partir de sua conta, e, se não a possuir, é necessário criar uma. Ao criá-la e confirmá-la através do e-mail, deve-se acessar o aplicativo através do número do CPF. Ao criar uma senha e entrar no sistema a pessoa poderá então buscar informações sobre seu score e suas dívidas.



Aprenda como quitar suas dívidas

O primeiro passo para quitar suas dívidas é fazer um planejamento financeiro, organizando seu orçamento. Deve-se buscar entender quais foram os motivos que o levaram a se tornar inadimplente. Em seguida, deve-se buscar fazer uma negociação dos débitos em atraso. O próprio Serasa oferece leilões todos os anos.

Outro passo importante, é mudar alguns de seus hábitos, cortando os gastos supérfluos de seu dia a dia. Em conclusão, uma opção é trocar dívidas caras por mais baratas. Deve-se também definir um teto de gastos diários e se ater a ele. Se for o caso, uma boa alternativa é procurar ter uma renda extra.