Grande Notícia para Motoristas que Usam Gasolina: 16 de Abril de 2021

os motoristas que utilizam óleo diesel e etanol hidratado puderam comemorar uma grande notícia: mais uma semana de queda nos preços dos combustíveis. No entanto, quando se analisa a gasolina separadamente, os consumidores que preferem o combustível não ficaram muito satisfeitos com o aumento do seu valor.

Aliás, uma das grandes dúvidas dos motoristas se refere ao combustível que deve ser utilizado para abastecer seus veículos. Enquanto muitos preferem a gasolina, outros tantos costumam optar pelo etanol hidratado nas bombas. Mas qual dos dois é mais vantajoso para o motorista?

Essa questão pode parecer complicada, mas não é. De acordo com especialistas, os motoristas podem abastecer seus veículos com ambos os combustíveis de maneira alternada. Contudo, um deles vem se mostrando bem mais vantajoso que o outro nos últimos meses no Brasil.

Segundo os dados do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina ficou 0,36% mais cara nos postos do país. Com isso, o preço médio do litro do combustível fóssil chegou a R$ 5,50.

Por outro lado, o etanol hidratado fechou a semana com uma queda de 0,26%, com o preço médio do litro caindo para R$ 3,88 no país. Isso mostra que, em valores reais, o etanol foi bem mais barato que a gasolina. Mas será que vale a pena abastecer com o biocombustível?

A propósito, os dados fazem parte do levantamento da ANP, divulgado semanalmente. Em síntese, a entidade pesquisa os preços dos combustíveis em mais de 5 mil postos do país e divulga o valor médio da gasolina, do etanol hidratado e do óleo diesel.

Gasolina tem melhor custo-benefício

Em resumo, muitos motoristas se perguntam qual dos dois combustíveis oferece um melhor custo-benefício. Para descobrir essa resposta, é necessário fazer um cálculo simples, pois o etanol não proporciona um desempenho tão bom quanto a gasolina.

Em outras palavras, não é porque a gasolina custa mais caro que o etanol que este é a melhor opção. Isso porque os combustíveis possuem desempenhos variados, e isso também deve ser levado em conta na hora de escolher um ou outro para abastecer os veículos.

Na semana, o preço médio do etanol correspondeu a 70,5% do valor da gasolina na semana passada. Contudo, a taxa precisaria ser um pouco menor para que o biocombustível seja considerado mais vantajoso que a gasolina no país.

Em resumo, o combustível fóssil foi mais vantajoso que o etanol quando considerada a média nacional. Já na análise dos preços comercializados nas 27 unidades federativas (UFs), a gasolina não conseguiu ser unânime, conferindo mais vantagem para os motoristas, mas por muito pouco isso não aconteceu.

Na semana passada, um único estado comercializou o etanol com um melhor custo-benefício que a gasolina. Esse resultado vem acontecendo nos últimos meses, com o etanol se mostrando mais vantajoso em poucas UFs. Aliás, a gasolina chegou a ser mais vantajosa em todas as 27 UFs durante algumas semanas.

A saber, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que o seu custo-benefício seja maior que o do seu concorrente nas bombas. Caso o resultado da equação supere essa marca, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Etanol x Gasolina



Na semana passada, 26 das 27 UFs tiveram taxas superiores a 70%. Isso quer dizer que a gasolina foi mais vantajosa que o etanol em praticamente todo o país. A única exceção foi Mato Grosso, onde o preço do etanol foi de R$ 3,59, enquanto a gasolina custou R$ 5,46.

Veja abaixo os menores percentuais da relação gasolina/etanol no país.

Mato Grosso: 65,7%

Amazonas: 70,4%

São Paulo: 70,8%

Distrito Federal: 71,7%

Paraná: 71,7%

Minas Gerais: 71,9%

Acre: 72,9%

Goiás: 73,6%

Embora essas tenham sido as menores taxas registradas entre as UFs, o nível ficou abaixo de 70% apenas no Mato Grosso, ou seja, esse foi o único local do país a comercializar o etanol a um preço mais vantajoso que a gasolina.

Calcule e veja qual combustível é mais vantajoso

Em síntese, os motoristas do país precisam realizar um cálculo para saber se a gasolina é mais vantajosa que o etanol, e vice-versa. Esse cálculo se refere à conhecida relação dos 70%, que sempre deve ser levada em consideração pelos motoristas antes de optar por algum destes combustíveis.

Especialistas explicam que um litro de etanol equivale a cerca de 70% do litro da gasolina, ao menos em termos de conteúdo energético. Isso quer dizer que o preço do etanol deve ser igual ou menor que 70% do preço da gasolina para oferecer melhor custo-benefício aos motoristas.

Seja como for, o mais importante é buscar alternativas para os altos preços. Caso ambos os combustíveis estejam custando mais do que o motorista pode pagar, a opção é deixar o veículo em casa e utilizar o transporte público.