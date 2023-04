Grande Onda de Protestos Contra o Governo Lula Provocada por Tumulto Geral no Programa Bolsa Família

O Governo Federal tem feito desde o início do ano, um pente fino relacionado aos beneficiários do programa social de transferência de renda Bolsa Família. Todavia, o objetivo principal da ação é o de retirar do cadastro, quaisquer cidadãos, com indícios de fraudes envolvendo as informações sobre as famílias participantes.

Analogamente, muitas famílias inscritas no Bolsa Família vem tendo dificuldades para receber o benefício governamental. Um dos problemas apresentados envolve o uso do aplicativo utilizado para o recebimento do dinheiro do programa social. Muitas pessoas estão reclamando que não conseguem acessar a plataforma.

Por conta destas dificuldades, houve um aumento exponencial nas filas em frente aos órgãos responsáveis pelo pagamento do programa social em várias regiões do país. A princípio, os beneficiários também tumultuaram e protestaram as ações do Governo LULA relacionadas a análise dos cadastros das famílias inscritas.

Ademais, o governo começou o pente fino em abril de 2023, realizando análises sobre os cadastros ativos do Bolsa Família, que é considerado o maior programa social do país. Muitas pessoas tiveram dúvidas se iriam ou não receber o dinheiro. Estima-se que beneficiários aptos a receberem o benefício não conseguem sacá-lo.

Pente fino no Bolsa Família

Os beneficiários e cidadãos que estão em busca de receber o dinheiro do programa social então tem feito uma série de protestos e em muitos casos alguns tumultos foram relatados. Dessa maneira, estas pessoas foram retiradas do Bolsa Família, ou seja, não conseguem mais acessar o benefício do Governo Federal.

Por conta destes problemas, aumentou bastante a movimentação das famílias, frente aos órgãos competentes, que participam do programa social. Aliás, houve um grande aumento das filas dos beneficiários do Bolsa Família em vários estados do país, com situações extremas no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

O Governo Federal encontrou indícios de fraudes principalmente em situações onde há famílias unicelulares, ou seja, com apenas um membro, registradas no programa social. Estes cidadãos indicavam que moravam sozinhos, que não possuíam nenhum dependente, mas que necessitavam do dinheiro para sobreviver.

Por conta destes casos, o Governo Federal acabou por interpelar os milhões de cadastros no programa social realizados no passado. Quem saiu do Bolsa Família tem até 60 dias para provar que está apto a receber o benefício. As famílias que participaram anteriormente também devem atualizar seu cadastro.

Fiscalização no programa social

O ministro do Desenvolvimento Social Wellington Dias (PT) afirma que o pente fino relativo aos beneficiários do programa social deverá continuar até o mês de dezembro, no final do ano. Espera-se que neste período, o Governo Federal consiga fiscalizar todas as famílias cadastradas para receber o dinheiro.

Dessa forma, apenas quem precisa realmente do benefício poderá continuar no Bolsa Família. Quem sair do programa e se sentir prejudicado deve alterar seus dados cadastrais. Entretanto, há vários relatos de pessoas que perderam o acesso à sua conta de recebimento dos valores no aplicativo do Caixa Tem.

Pagamento do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o pagamento conforme o Número de Identificação Social (NIS). Deve-se observar que houve um atraso no depósito do benefício pelo Governo Federal, devido ao feriado nacional de Tiradentes, na última sexta-feira (21/04).



Isso se deve ao fato de que a Caixa Econômica Federal costuma suspender os pagamentos durante feriados e fins de semana, atingindo os beneficiários do programa social. Vale ressaltar que neste mês há o pagamento adicional relacionado ao Auxílio-Gás, de cerca de R$110.

A princípio, o Governo Federal afirma que neste mês o programa social irá contemplar 700 mil novas famílias. O valor médio de pagamento ficará em R$670. O presidente Lula (PT), afirmou no lançamento do novo Bolsa Família, que o seu retorno é o maior e mais sério e sucedido programa de combate à fome.

Em conclusão, o Bolsa Família trouxe um reajuste de 3,81% em relação ao extinto Auxílio Brasil, e irá beneficiar famílias com renda mensal de até R$218 por pessoa. Cada núcleo familiar receberá R$600, mais um adicional de R$150 para crianças de até seis anos. Há um extra de R$50 para crianças de 7 a 18 anos e gestantes.