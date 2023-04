GRANDE PRESENTE para os brasileiros com o Nubank acaba de sair HOJE (10/04)

Dentre os vários serviços oferecidos através do seu aplicativo, o Nubank libera um empréstimo pessoal e um empréstimo com garantia aos seus clientes. O mais interessante é que o contratante tem um prazo de até 3 meses para começar a pagar a dívida.

Neste sentido, na matéria que acaba de sair hoje você poderá ver que as modalidades contam com condições especiais, o que faz com que a procura seja grande entre os clientes da fintech. Veja mais detalhes sobre o crédito do Nubank a seguir.

Como funciona o empréstimo pessoal do Nubank

Além da possibilidade de começar a pagar o empréstimo após 90 dias, o Nubank permite que a dívida seja parcelada em até 24 vezes. Também é possível optar pela melhor data de pagamento pelo aplicativo.

O serviço, que é oferecido apenas para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, é de fácil acesso. Sendo assim, para verificar se há um limite pré-aprovado para você, basta acessar o aplicativo e conferir as condições de contratação.

Contudo, o banco digital explica que ao contratar o serviço, o cliente pagará juros, o IOF (imposto obrigatório), seguro, tributos, entre outras despesas. A fintech esclarece que a taxa de IOF pode ser de 0,38%, valor habitualmente cobrado em empréstimos.

Veja a seguir como contratar o empréstimo pessoal através da plataforma:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Clique na aba “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular Empréstimo”; Informe a razão da contratação do empréstimo; Defina a modalidade; Informe o valor desejado; Escolha a quantidade de parcelas; Indique a melhor data de pagamento (com carência de até 3 meses); Confira as condições disponibilizadas; Se concordar com as condições apresentadas, finalize a operação.

No que se refere ao pagamento do empréstimo pessoal do Nubank, ocorre mensalmente através da conta do banco digital. Ou seja, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja descontado na data de vencimento. Caso a quitação não seja realizada na data prevista, é cobrada uma multa fixa de 2%, além dos juros.

Como funciona o empréstimo com garantia do Nubank

Por fim, vale ressaltar que o Nubank também oferece um empréstimo com garantia. Na prática, o valor que o cliente já possui guardado em sua conta ficará parado. Neste caso, a quantia será utilizada como garantia pelo banco e continuará rendendo até que seja sacado, se este for o caso, após a quitação da dívida.

O objetivo é levar em consideração o valor guardado para a liberação do empréstimo. Dessa forma, não será preciso utilizar a reserva financeira, permitindo que ela continue rendendo. Em razão desses critérios, cada cliente possui condições personalizadas de acordo com seu perfil.

“Com o empréstimo com dinheiro guardado como garantia, conseguimos disponibilizar empréstimo para ainda mais clientes, que ainda não tinham acesso à opção do Nubank”, diz o comunicado no blog do banco.

Confira o passo a passo:



Você também pode gostar:

Acesso o aplicativo do Nubank; Selecione a opção de empréstimo; Depois, toque em “Empréstimo com dinheiro guardado”; Por fim, faça a simulação e clique em “Confirmar”; Pronto, a transação está finalizada.