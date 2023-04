GRANDE SURPRESA para os brasileiros com o NUBANK

O Nubank oferece muitas opções para o cliente em diversos aspectos, visto que a fintech lança diversas ferramentas para facilitar o acesso do cliente a diferentes produtos financeiros.

Entenda a diferença entre reservar valor como limite e ajustar limite no app do Nubank

De acordo com informações oficiais da fintech, quando o assunto é limite, o cliente pode ficar confuso, já que são muitas as opções dentro do app oficial.

Por isso, o Nubank explica que a opção de reservar o valor como limite não equivale a ajustar o limite do seu cartão Nubank.

O que é a reserva de valor como limite?

Conforme explica a divulgação oficial, quando o cliente opta por reservar um valor como limite, está utilizando a opção construir limite.

Já quando o cliente opta por ajustar o limite do cartão, ele está ajustando o limite pré-aprovado que já possui com a instituição financeira.

Quando o cliente reserva um valor como limite, na função construir limite, ele está utilizando parte do saldo da sua conta, transformando aquele valor em limite dentro do seu cartão de crédito.

Como construir o limite?

De acordo com informações oficiais do Nubank, para o cliente reservar um valor no cartão do Nubank, com a função de construir limite, é necessário acessar o app oficial da fintech.

Na tela do cartão de crédito, o cliente deve buscar pela opção “reservar valor como limite”. Por conseguinte, irá visualizar algumas informações, assim sendo, é necessário que o cliente busque a opção “continuar”.

Após o cliente selecionar a opção para continuar, o app irá solicitar que escolha o valor. Sendo assim, é necessário digitar o valor que será reservado e optar por continuar, confirmando a transação com a sua senha Nubank.

Ao utilizar essa função, o cliente obterá o novo limite do seu cartão disponível para uso, conforme o valor informado.

É válido destacar que essa função não possibilita que o valor reservado obtenha rendimentos, tal como quando o valor é apenas disponibilizado pelo cliente na sua conta Nubank.



Você também pode gostar:

Como ajustar o limite do cartão Nubank?

Para ajustar o limite do cartão Nubank, de acordo com informações oficiais, basta que o cliente acesse o aplicativo oficial, busque pela opção “cartão de crédito” e selecione “ajustar limite”.

Será necessário ajustar o limite, direcionando a “régua” disponibilizada pelo app para a esquerda ou para a direita.

Dessa maneira, poderá diminuir ou aumentar o valor, conforme a disponibilidade da instituição financeira para o seu perfil.

Sendo assim, é importante entender a diferença e utilizar as opções de acordo com sua necessidade dentro de um planejamento financeiro.