Grande Surpresa para os Brasileiros que Pagam o IPVA: Novidade Sobe à Tona Hoje!

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo anual. A saber, o imposto deve ser pago pelos proprietários de veículos de todo o Brasil. No entanto, muitas pessoas têm a dúvida se o IPVA pode ser pago com o cartão de crédito. Portanto, confira abaixo.

Posso pagar o IPVA com cartão de crédito?

Sim, é possível pagar o IPVA com cartão de crédito em alguns estados do Brasil. No entanto, é importante verificar se a opção está disponível no site da Secretaria da Fazenda da sua região. Além disso, é preciso manter a atenção a esse detalhe, pois nem todos os estados oferecem tal forma de pagamento.

Vantagens de pagar o IPVA com cartão de crédito

A primeira vantagem de pagar o IPVA com cartão de crédito é a praticidade. O pagamento é comumente realizado de forma online, sem a necessidade de deslocamento até uma agência bancária. Além disso, é possível parcelar o valor do tributo em diversas vezes, o que ajuda na organização financeira do proprietário do veículo.

Outra vantagem é a possibilidade de acumular pontos no programa de fidelidade do cartão de crédito. Dessa forma, consegue-se utilizar esses pontos para resgatar produtos e serviços ou até mesmo abater parte da fatura do cartão.

Desvantagens de usar essa forma de pagamento

A principal desvantagem de pagar o IPVA no cartão é a cobrança de juros e taxas. As administradoras costumam cobrar taxas para realizar esse tipo de transação, o que pode encarecer o valor final. Além disso, o parcelamento faz com que o proprietário do automóvel se endivide ainda mais.

Outro ponto para se prestar atenção é na possibilidade de atraso na quitação. Caso o cartão tenha um bloqueio ou não tenha limite suficiente, o proprietário atrasará o pagamento e, consequentemente, arcará com multas e juros.

O que considerar antes de pagar IPVA com cartão de crédito?

Antes de decidir pagar o IPVA com cartão de crédito, é importante considerar alguns fatores. Primeiro, deve-se verificar se essa opção está disponível no estado em que o veículo tem registro. Caso contrário, será necessário procurar outras maneiras de realizar o pagamento.

Também é importante avaliar se a cobrança de taxas e juros pela administradora do cartão compensa a comodidade de realizar o pagamento online e parcelado. Se o valor das taxas for muito alto, pode ser mais vantajoso optar pelo pagamento à vista.

Por fim, é preciso se atentar ao prazo de vencimento do IPVA. Assim, posteriormente, verificar se o cartão de crédito possui limite suficiente para realizar a transação. Caso contrário, será necessário buscar outras soluções a fim de evitar multas e juros.



O que acontece se não pagar o IPVA 2023?

Se você atrasar o pagamento do IPVA, estará sujeito a multas e juros, além de ter o nome inscrito em dívida ativa. O não pagamento também leva à apreensão do veículo e à inclusão do nome do proprietário.

As taxas variam de acordo com a legislação de cada estado brasileiro, mas geralmente incluem multas temporárias que são acrescidas ao valor principal do imposto devido. Em alguns estados, a omissão de pagamento também pode levar à perda do direito de licenciar o veículo.

Portanto, é importante ficar atento aos dados de vencimento do IPVA e quitar dentro do prazo estabelecido. Assim, evitam-se essas deduções e mantém a regularização do seu veículo.

Passo a passo para tirar a 2ª via do boleto do IPVA

Para tirar a 2ª via do boleto do IPVA, siga os passos abaixo:

Acesse o site do Detran do seu estado ou da Secretaria da Fazenda;

Procure pela opção de “IPVA” e clique nela;

Procure pela opção de “2ª via do boleto” ou “Emissão do boleto”;

Informe o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor) do veículo;

Informe os dados necessários para comprovar a identidade do proprietário do veículo;

Confirme as informações e selecione a opção de emitir a 2ª via do boleto;

Aguarde até que o boleto seja gerado e, em seguida, realize o pagamento.

Vale lembrar que o processo pode variar um pouco dependendo do estado em que o veículo está registrado. Mas, em geral, é possível emitir a 2ª via do boleto do IPVA pela internet de forma simples e rápida.