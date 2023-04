Grande Vitória de Hoje (29/04) para os Brasileiros que Possuem a Moeda de R$1 Choca.

Já imaginou que você pode ter uma moeda rara que chega a R$ 10 mil no mercado dos colecionadores? Parece fake news, mas não é. Trata-se de uma moeda de R$ 1 que tem uma característica que a torna muito especial.

Ficou curioso? Veja qual é esta moeda na matéria que acaba de sair hoje.

A moeda rara de R$ 1 que está sendo citada foi fabricada no ano de 1998. Ela se tornou popular após viralizar em um perfil na rede social TikTok. Este item é considerado raro porque tem uma letra “P” abaixo no número que indica o seu valor, neste caso o 1.

Por ter pouquíssimas moedas em circulação, ela é considerada nível R5 ou RRRRR de raridade. De acordo com a Casa da Moeda do Brasil, a letra P significa a palavra “prova”, que se refere aos primeiros itens que foram emitidos, como forma de teste.

Moeda de R$ 1 pode valer até R$ 7 mil

No que se refere à moeda rara de R$ 1 que pode valer até R$ 7 mil, foi feita em homenagem às Olimpíadas de 2016. De acordo com os colecionadores, essa moeda pode atingir o valor de até R$ 7 mil em leilão.

Outra moeda que pode chegar ao mesmo valor refere-se a confeccionada para a Entrega da Tocha ou da Bandeira, cunhada pelo Banco Central para comemorar a passagem dos Jogos Olímpicos de Londres para o Brasil.

Moeda de R$ 0,25 pode valer até R$ 3 mil

Recentemente, viralizou no TikTok um vídeo que mostrava uma moeda de R$ 0,25 que, segundos as informações, pode valer até R$ 3 mil. Isso porque, o item possui um erro de emissão chamado “mula”.

A moeda de R$ 0,25 em questão é a confeccionada em metal prata, que possui o desenho de um hexágono em seu interior. Esta é a versão antiga da moeda, que atualmente é feita com um metal dourado.

De acordo com o autor do vídeo do TikTok, o erro na moeda de 25 centavos é chamado de “mula” porque possui a “imagem” da moeda de 50 centavos. Ou seja, o lado da “coroa”, onde fica o número, foi confeccionado normalmente, com as listras ao fundo, valor e o hexágono.

No entanto, na parte da “cara”, que deveria ser cunhada a imagem da efígie (face da república) dentro do hexágono, acabou saindo com um erro. Na prática, este lado da moeda ficou igual à da “cara” da moeda de 50 centavos. Logo, a efígie ficou à direita com um ramo de folhas a esquerda.

Devido a esse erro, a moeda de R$ 0,25 “mula” está cotada em R$ 2.800, conforme o catálogo de colecionadores, os chamados numismatas. Todavia, é importante frisar que esse preço pode variar conforme o estado de conservação do objeto e o interesse do comprador.



Como vender moedas e notas raras?

Caso você tenha um exemplar dessa moeda, saiba que é possível vende-la por um bom valor mesmo não sendo um especialista. Uma das opções é por meio da casa de leilão “Brasil Moedas Leilões”. Na plataforma, é possível cadastrar o item e enviar para avaliação.

Você também pode buscar compradores no site Tenor & Pellizzari, que funciona da mesma forma que o portal de leilão mencionado acima. A Sociedade Numismática Brasileira também pode ser encontrada no navegador.