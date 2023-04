GRANDE VITÓRIA para os brasileiros com o CAIXA TEM acaba de sair HOJE (06/04)

Grande vitória! Neste mês de abril, alguns titulares de conta no Caixa Tem acabaram de receber uma excelente notícia: eles poderão receber um adicional no valor de R$ 120. Na matéria de hoje você poderá ver que trata-se do Vale-Gás, benefício social do Governo, que é disponibilizado bimestralmente às famílias de baixa renda que se enquadram nos requisitos do programa.

A saber, o Vale-Gás é distribuído como uma ajuda financeira às famílias mais vulneráveis para a aquisição do gás de cozinha de 13kg. Para receber o adicional do governo, é necessário que a família esteja inscrita no CadÚnico e possua renda per capita de até meio salário mínimo ou tenha integrantes que sejam beneficiados com o BPC.

Além disso, é importante destacar que o Governo Federal também dá prioridade ao pagamento do Vale-Gás para famílias que possuem mulheres vítimas de violência doméstica e com medida protetiva de urgência.

GRANDE VITÓRIA no CAIXA TEM: Valor pago pelo Vale-Gás em abril será maior que R$100

De acordo com informações do Governo Federal, o valor a ser repassado pelo programa Vale-Gás será de R$ 112. No entanto, é importante salientar que o preço médio do gás de cozinha no país pode variar neste mês entre R$ 104,52 a R$ 118,51, a depender da região.

Quem tem direito ao pagamento do Vale-Gás?

Veja quais as exigências para fazer parte do programa:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo;

Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada);

(Benefício de Prestação Continuada); Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado, desse modo, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no CadÚnico, nos últimos dois anos;

, nos últimos dois anos; Famílias com menor renda;

Famílias que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Calendário do Vale-Gás

De antemão, é importante ressaltar que o pagamento do Vale-Gás ocorre no mesmo calendário do Bolsa Família. Confira as datas a seguir:

14 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 1;

17 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 2;

18 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 3;

19 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 4;

20 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 5;

24 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 6;

25 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 7;

26 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 8;

27 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 9;

28 de abril: recebem as famílias com NIS terminado em 0.

Benefícios extras do Bolsa Família

Atualmente, os beneficiários do Bolsa Família recebem o valor médio de R$ 600. Contudo, após o relançamento do programa, o Governo Federal criou benefícios extras para serem liberados junto ao BF. A saber, no mês de março, apenas um benefício adicional foi pago junto ao valor mínimo do programa.



No entanto, os demais valores extras serão pagos a partir de junho aos beneficiários do Bolsa Família que se enquadrarem nos requisitos.

Confira os adicionais:

Benefício Primeira Infância : liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300.

: liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300. Benefício de Renda de Cidadania : liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa.

: liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa. Benefício Complementar : pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família.

: pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família. Benefício Variável Familiar: liberado para famílias que tenham membros gestantes e/ou crianças, com idade entre sete e doze anos incompletos, e/ou adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos incompletos. O valor é de R$ 50 por pessoa.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), e corresponder aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 218,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, como forma de as famílias se manterem na folha de pagamentos do benefício, será preciso:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação; Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ademais, a família deve sempre manter atualizado o CadÚnico (pelos menos, a cada 24 meses).