GRANDE VITÓRIA para os brasileiros no CADÚNICO acaba de sair HOJE (08/04)

Grande vitória para os brasileiros. Na matéria que acaba de sair hoje, você pode ver que o Cadastro Único (CadÚnico) segue ativo mesmo após 20 anos da sua criação. O sistema do Governo Federal é utilizado para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Além da função de coletar informações sobre os núcleos familiares mais carentes do país, o banco de dados é uma ferramenta para a inclusão dessas famílias em programas sociais, como Bolsa Família, Vale-Gás, entre outros.

O CadÚnico funciona de forma descentralizada, de modo que cada prefeitura municipal do país se responsabilize pelos postos de atendimento da rede assistencial. Assim, não existe um contato direto com o sistema federal.

Por ser de extrema importância, inclusive para as pessoas de baixa renda, a inscrição no CadÚnico deve ser sempre atualizada, principalmente quando houver alguma mudança no cenário familiar.

Desse modo, veja nesse texto como se inscrever no CadÚnico e quais benefícios podem ser liberados por meio dele.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Podem se inscrever no CadÚnico, quem comprovar:

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 651,00); ou

Ter renda mensal familiar total de até três salários mínimos (R$ 3.906,00); ou

Possuir renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo; ou

Estar em situação de rua, sozinho ou acompanhado.

Como se inscrever no CadÚnico?

Pré-cadastro:

Baixe o aplicativo CadÚnico, disponível para Android ou iOS; Toque “Seguinte” para ter acesso ao menu inicial; Faça o login com o CPF e a senha cadastrados no portal Gov.br; Leia os termos de uso com atenção e selecione “Li e concordo”; Confirme se você é o responsável familiar; Na sequência, clique em “Ir para o pré-cadastro” e preencha os dados.

Depois de inserir as informações, você terá até 120 dias comparecer a um posto de atendimento (CRAS) para finalizar o cadastro.

Cadastro presencial:

Para fazer a inscrição no banco de dados do CadÚnico, o grupo familiar precisa eleger um representante legal, que deve ter, no mínimo, 16 anos e ser preferencialmente do sexo feminino. Feito isto, o responsável deve se dirigir ao CRAS da região.

Na ocasião, ele deve apresentar ao menos o seu título de eleitor e CPF. No entanto, o cadastro é de todo grupo familiar, sendo assim, será necessário ter em mãos ao menos um dos documentos de cada membro da família listados abaixo:



Título de Eleitor;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

CPF;

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) em caso de famílias indígenas e quilombolas (para todo o núcleo familiar);

Comprovante de residência recente, conta de água ou luz de no máximo três meses (para todo o núcleo familiar).

Como consultar a inscrição no CadÚnico?

Para consultar a sua situação cadastral do CadÚnico, basta:

Acessar o aplicativo CadÚnico, disponível para Android e iOS; Acessar o site do CadÚnico; Presencialmente em qualquer CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Como atualizar a inscrição no CadÚnico?

A cada dois anos, obrigatoriamente as famílias inscritas no sistema devem atualizar o seu CadÚnico. Desse modo, é necessário ir até ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para realizar o procedimento.

Em suma, para fazer a atualização, o responsável familiar terá que ir até um CRAS ou a um posto de atendimento do CadÚnico do município. No local, é preciso apresentar a mesma documentação utilizada no momento da inscrição.

Benefícios concedidos mediante ao CadÚnico

Veja a lista com alguns dos benefícios concedidos através da inscrição no CadÚnico:

Programa Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Minha Casa, Minha Vida;

Carteira do Idoso;

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

Telefone Popular;

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

Programas Cisternas;

Água para Todos;

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental);

Bolsa Estiagem;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Crédito Instalação;

Carta Social;

Serviços Assistenciais;

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

Identidade Jovem (ID Jovem);

ENEM.