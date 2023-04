GRANDE VITÓRIA para os brasileiros no CAIXA TEM acaba de sair HOJE (09/04)

A pandemia do Coronavírus completou três anos desde o seu início, porém, ainda é evidente a crise deixada por ela. O isolamento social afetou muitos brasileiros, especialmente aqueles que pertencem ao grupo de baixa renda. Contudo, a Caixa Econômica liberou uma ajuda muito valiosa para um grupo de brasileiros.

Muitos indivíduos têm enfrentado dificuldades em obter uma renda suficiente para manter suas vidas e suprir suas necessidades básicas. Nesse contexto, a CEF (Caixa Econômica Federal) disponibiliza uma opção de microcrédito voltada para esse público. Ela oferece a possibilidade de receber até R$ 4.500,00, com resposta imediata. Apesar de não haver grandes restrições para ter acesso a esse valor, a Caixa estabelece alguns critérios que os clientes precisam cumprir.

Caixa Econômica Federal oferece microcrédito de até R$ 4.500,00

É importante ressaltar que o microcrédito da Caixa é exclusivo para os clientes que possuem uma conta na instituição. Segundo o banco, o objetivo é impulsionar a economia do país por meio do fornecimento de microcrédito para empreendedores.

Dessa forma, a preferência é dada às pessoas que possuem uma conta na poupança virtual da Caixa, porém, mesmo aqueles com o CPF negativado também podem solicitar o benefício. Para isso, o primeiro passo é criar uma conta no aplicativo Caixa Tem, que está disponível nas lojas virtuais de celulares, como a Apple Store para iPhones e a Google Play Store para dispositivos Android.

Após criar a conta na poupança digital, é possível ter acesso ao empréstimo, desde que se cumpra o único requisito estabelecido. Isso quer dizer que o valor não pode ser utilizado para fins pessoais, mas sim para investir em um negócio próprio.

Duas categorias do SIM (Simplificação do Microcrédito Digital)

Existem duas categorias do SIM (Simplificação do Microcrédito Digital) para solicitar o microcrédito da Caixa. Para pessoa física, é possível solicitar até R$ 1.500,00 por meio do aplicativo. As condições oferecidas são parcelas de até 24 vezes e juros a partir de 1,95% ao mês, de acordo com a proposta solicitada. Após a análise de crédito realizada pelo banco, o solicitante saberá se seu SIM foi aprovado pela Caixa.

Passo-a-passo para MEI’s solicitarem o crédito

Para Microempreendedores Individuais (MEI’s), o processo para solicitar o crédito da Caixa é um pouco diferente. É necessário fazer o pedido de forma presencial, ou seja, é preciso comparecer a uma agência física da Caixa Econômica Federal.

Mesmo aqueles que já possuem conta-corrente no banco precisam seguir esse procedimento caso desejem solicitar o empréstimo por meio de sua Pessoa Jurídica (PJ). As condições oferecidas são similares, com um crédito de até R$ 4.500,00 e a possibilidade de solicitação mesmo com o nome negativado. Os juros giram em torno de uma taxa de 1,99% a.m., e é possível também parcelar o empréstimo em, no máximo, 24 vezes.



