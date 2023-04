GRANDE VITÓRIA para os brasileiros que receberam até R$2.424 em 2021 acaba de sair HOJE (14/04)

Grande notícia, brasileiros! O terceiro pagamento do PIS/Pasep de 2023 no mês de abril será realizado em conjunto, pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O calendário de pagamentos do abono começou no mês de fevereiro, e deve ir até o dia 28 de dezembro. Cerca de 25 milhões de cidadãos brasileiros receberão o dinheiro.

É possível fazer a consulta sobre o PIS/Pasep de forma online, através de uma conexão com a internet. Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que tem direito ao benefício aqueles que trabalharam por, no mínimo, 30 dias formalmente, com carteira assinada no ano-base de 2021. Ademais, é preciso que o trabalhador tenha tido uma renda mensal de até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.424.

Analogamente, de acordo com as regras estabelecidas para o recebimento do abono salarial, o cidadão deve ter seu número PIS/Pasep por um período de, no mínimo, cinco anos. Dessa maneira, todos os anos novos beneficiários recebem o dinheiro. A princípio, 22,9 milhões de pessoas seriam contempladas, mas o número aumentou exponencialmente.

Um levantamento recente do Dataprev, apontou que mais de 2,7 milhões de trabalhadores brasileiros que teriam direitos ao abono salarial do PIS/Pasep não foram incluídos na lista para receber o dinheiro. Vale ressaltar que a se pessoa tiver dúvidas relacionadas, deve consultar na internet sobre o benefício concedido.

Como consultar o PIS/Pasep

A consulta do abono salarial do PIS/Pasep para os trabalhadores da iniciativa privada e de órgãos públicos, está disponível desde fevereiro deste ano. Dessa forma, houve uma atualização do sistema no dia 10 de abril, onde foram incluídas informações de 2,7 milhão de novas pessoas que ainda não foram receberam o benefício.

Desse modo, o trabalhador pode realizar a consulta sobre seus valores a receber, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS. Em primeiro lugar, deve-se baixar o app e fazer o login. Em seguida, é preciso selecionar “Benefícios” e depois, “Abono Salarial”. Finalmente, deve-se então escolher o ano-base do benefício.

Em síntese, entre as informações dispostas no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, relacionadas ao abono salarial do PIS/Pasep, podemos destacar se a pessoa tem direito ou não a receber o benefício. Além disso, ao fazer a consulta, é possível saber qual o valor a ser recebido, e a data do calendário disponível, em que se deve fazer o saque.

Como sacar o PIS/Pasep

A princípio, o Saque do PIS/Pasep pode ser feito em duas instituições financeiras. No caso do PIS, para trabalhadores da iniciativa privada, ele é feito na Caixa Econômica Federal. Para o Pasep, destinado a servidores públicos, a retirada é feita diretamente no Banco do Brasil. É preciso observar que cada banco oferece aos beneficiários do abono salarial seus respectivos canais de atendimento para a consulta.

Quem tem direito ao PIS pode sacar o dinheiro depositado diretamente nas agências da Caixa Econômica, em casas lotéricas, no aplicativo do Caixa Tem, ou ainda, no Internet Banking da instituição financeira. Já o Pasep será pago aos servidores públicos, nas agências do Banco do Brasil, nos Correios, e no Internet Banking. Neste último caso, apenas para correntistas.

Calendário PIS ano-base 2021

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Janeiro 15 de fevereiro 28 de dezembro Fevereiro 15 de fevereiro 28 de dezembro Março 15 de março 28 de dezembro Abril 15 de março 28 de dezembro Maio 17 de abril 28 de dezembro Junho 17 de abril 28 de dezembro Julho 15 de maio 28 de dezembro Agosto 15 de maio 28 de dezembro Setembro 15 de junho 28 de dezembro Outubro 15 de junho 28 de dezembro Novembro 17 de julho 28 de dezembro Dezembro 17 de julho 28 de dezembro

Calendário Pasep ano-base 2021



Final da inscrição Recebem a partir de Recebem até 0 15 de fevereiro 28 de dezembro 1 15 de março 28 de dezembro 2 17 de abril 28 de dezembro 3 17 de abril 28 de dezembro 4 15 de maio 28 de dezembro 5 15 de maio 28 de dezembro 6 15 de junho 28 de dezembro 7 15 de junho 28 de dezembro 8 17 de julho 28 de dezembro 9 17 de julho 28 de dezembro

Em conclusão, os trabalhadores brasileiros, devem ficar atentos às datas de recebimento do abono salarial. Deve-se fazer uma consulta sobre o benefício e os valores através dos meios disponibilizados pela Caixa Econômica e o Banco do Brasil. É garantido o recebimento do PIS/Pasep se o cidadão estiver de acordo com as regras estabelecidas pelo governo.