GRANDE VITÓRIA para os brasileiros que vão receber o 13º SALÁRIO em 2023

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) contarão com um novo valor no 13º salário. Isso porque, no dia 1º de maio, o salário mínimo passará de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00, conforme prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dessa forma, os repasses do salário extra, que estão previstos para acontecer entre os meses de agosto e dezembro, serão reajustados de acordo com o piso nacional que estará em vigência na ocasião. Sendo assim, o pagamento mínimo deste ano será de R$ 1.320.

A primeira parcela do abono natalino deve corresponder a 50% do benefício do segurado, e a segunda o restante. No entanto, caso o aposentado ou pensionista seja um contribuinte do Imposto de Renda ele terá um desconto no segundo pagamento.

Quem recebe o 13º salário do INSS

Têm direito ao salário extra do INSS aqueles que recebem os seguintes benefícios:

Aposentadoria;

Auxílio-acidente;

Auxílio por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez);

Auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença);

Auxílio-reclusão;

Pensão por morte;

Salário-maternidade.

Contudo, vale ressaltar que aqueles que recebem benefícios assistenciais , como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Renda Mensal Vitalícia (RMV), não têm direito ao 13º salário.

Calendário do 13º salário do INSS

Desse modo, veja como fica o calendário da primeira e segunda parcela do 13º salário do INSS:

1ª parcela

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – 25 de agosto;

Final 2 – 28 de agosto;

Final 3 – 29 de agosto;

Final 4 – 30 de agosto;

Final 5 – 31 de agosto;

Final 6 – 1º de setembro;

Final 7 – 4 de setembro;

Final 8 – 5 de setembro;

Final 9 – 6 de setembro;

Final 0 – 8 de setembro.

Para quem ganha MAIS que um salário:

Final 1 e 6 – 1º de setembro;

Final 2 e 7 – 4 de setembro;

Final 3 e 8 – 5 de setembro;

Final 4 e 9 – 6 de setembro;

Final 5 e 0 – 8 de setembro.

2ª parcela

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – 24 de novembro;

Final 2 – 27 de novembro;

Final 3 – 28 de novembro;

Final 4 – 29 de novembro;

Final 5 – 30 de novembro;

Final 6 – 1º de dezembro;

Final 7 – 4 de dezembro;

Final 8 – 5 de dezembro;

Final 9 – 6 de dezembro;

Final 0 – 7 de dezembro.

Para quem ganha MAIS que um salário:

Final 1 e 6 – 1º de dezembro;

Final 2 e 7 – 4 de dezembro;

Final 3 e 8 – 5 de dezembro;

Final 4 e 9 – 6 de dezembro;

Final 5 e 0 – 7 de dezembro.

Consulta aos benefícios do INSS

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também existe opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

Novo teto de juros do consignado do INSS foi definido

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), juntamente com ministérios do governo definiram um novo teto de juros para o empréstimo consignado do INSS. A decisão foi tomada na terça-feira (28 de março), e segundo as informações, o novo limite é de 1,97% ao mês.

Enquanto representantes dos bancos e o Ministério da Fazenda indicavam uma taxa de 1,99%, o Ministério da Previdência defendia uma alíquota de 1,90%. Contudo, a decisão tomada pelo presidente foi claramente um “meio termo”.

De todo modo, ainda não se sabe ao certo se os bancos irão aceitar os novos termos, tampouco o Conselho. Até o momento, apenas a Caixa Econômica Federal informou que pretende reabrir a linha de crédito o mais rápido possível após a reunião do CNPS.