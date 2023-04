GRANDE VITÓRIA para os brasileiros que vão tirar a CNH em 2023

Uma grande oportunidade para os brasileiros que vão tirar a CNH em 2023. A saber, a Carteira Nacional do Habilitação (CNH) é um dos documentos mais importantes para o brasileiro. Por meio dele, o cidadão consegue dirigir em todo território brasileiro, seja por motivos pessoais, a trabalho ou em situações que demandam a locomoção.

No entanto, emitir a habilitação tem sido cada vez mais difícil devido aos seus altos valores. O processo de expedição do documento passa por um reajuste anual. Por conta disso, além de considerar possíveis alterações na legislação, o custo também é corrigido.

Todavia, há uma novidade para as pessoas de baixa renda que não consegue ter a CNH. O Governo Federal corrobora com uma iniciativa que concede a emissão gratuita do documento. Entretanto, ela não está disponível em todos os estados da federação.

Conheça mais sobre esse programa social a seguir.

CNH Social

O programa CNH Social foi implementado em 2011, com foco na população de baixa renda brasileira. Por meio da iniciativa, o cidadão pode ter acesso a carteira de motorista nas categorias A (moto) e B (carro) de forma 100% gratuita.

Contudo, fica a critério de cada estado definir o cronograma para inscrição e demais etapas do programa. Neste sentido, é importante ter atenção aos prazos para aproveitar a oportunidade, aliás, quem busca ter a CNH já tem ideia do quanto o processo pode sair caro.

Além disso, o programa prevê um incentivo ao mercado de trabalho, uma vez que a carteira de motorista pode servir como porta de entrada para muitos empregos. Em razão disso, dar a oportunidade de conseguir a CNH de forma gratuita é muito necessário no país.

Em 2021, por exemplo, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), realizou uma pesquisa que constatou que caiu em 10,5% o interesse de jovens em emitir o documento. O fator principal vinculado a este número é falta de condições financeiras.

Estados em que o CNH Social está disponível

De antemão, como mencionado não são todos os estados brasileiros que oferecem este programa aos cidadãos de baixa renda. A saber, os estados que possuem o benefício são os seguintes:

Acre;

Amazonas;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Paraíba;

Rio Grande do Norte;

Sergipe;

Alagoas;

Pernambuco;

Roraima.

Quais são os requisitos para participar?

Abaixo, confira os critérios principais para participar da CNH Social:



Ter mais de 18 anos;

Comprovar renda de até 2 salários mínimos;

Estar desempregado a mais de 12 meses;

Ser aluno da rede pública e possuir rendimento exemplar;

Ser pessoa com necessidades especiais;

Ex-presidiário;

Ser agricultor;

Não possuir registro algum em sua carteira de trabalho;

Receber o Bolsa Família ;

; Não possuir nenhum registro de infração no trânsito;

Ser trabalhador do setor de transporte que deseja fazer alguma regularização perante a justiça.

Etapas da CNH Social

Inicialmente, o cidadão interessado em obter a isenção dos custos para a aquisição da primeira habilitação, inclusão ou alteração de categorias, deve passar por um processo seletivo, que é aberto pelo Detran do estado periodicamente. É necessário ficar atento ao site do órgão.

A inscrição para a CNH Social é 100% digital, feita através do portal do Detran. Na prática, o interessado deve preencher um formulário com uma série de dados pessoais. Neste momento também é preciso anexar cópias dos seguintes documentos:

RG;

CPF;

Carteira de trabalho do inscrito e das pessoas que compõem o núcleo familiar;

Comprovante de residência;

Certidão de nascimentos das crianças ou membros que não possuem RG;

Histórico Escolar para estudantes que desejam participar do programa.