Grande Vitória para Quem Possui Moeda de 5 Centavos Hoje (30/04).

Os colecionadores têm movimentado o mercado de itens colecionáveis com bastante frequência. Trata-se de moedas e cédulas raras que, a depender de sua preciosidade, o valor de venda pode ser bem superior ao que está impresso no modelo.

Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que os especialistas estão em busca de uma moeda específica. Trata-se da moeda de 5 centavos, que passou por emissão do Banco Central (BC) no ano de 1999.

Por não ter tido grande número de impressão, o item passou a receber um alto valor no mercado numismático. Segundo informações oficiais, a moeda de 5 centavos teve uma impressão de 11,2 milhões de unidades.

Atualmente, de acordo com o mercado, o preço esse item pode variar entre R$ 10 e R$ 40. Portanto, veja o modelo da moeda que está em destaque no momento.

GRANDE VITÓRIA: Sua moeda de 5 centavos pode valer até R$ 40

De acordo com os colecionadores, a moeda rara de 5 centavos pode valer até R$ 40 hoje. Dessa forma, quem deseja receber um valor extra, deve entender como vendê-las.

Uma grande dica para trocar o item é procurar um leilão de moedas ou até mesmo realizar um investimento nos marketplaces mais conhecidos, como Mercado Livre e Ebay, por exemplo.

Além disso, é necessário tomar cuidado com possíveis golpes envolvendo esse tipo de negociação. Então, fique sem atento!

Outra moeda rara pode ser vendida por até R$ 8 mil

Muitos brasileiros podem ter em suas carteiras notas ou moedas raras que valem muito e ainda não sabem. De acordo com os especialistas, existe uma moeda que tem sido bastante procurada, que pode valer até R$ 8 mil.

Como já mencionado, uma moeda bastante específica tem sido muito procurada pelos colecionadores. Trata-se da moeda de R$ 1, conhecida como reverso invertido ou “bifacial”.

A moeda em questão é conhecida dessa forma pois possui a mesma estampa dos dois lados. Normalmente, as moedas são emitidas com detalhes diferentes nos dois lados.

Na parte chamada “cara” fica localizada a efígie (representação de um rosto que representa a República) e, do outro lado, conhecido como “coroa”, fica localizado o valor.

No entanto, no ano de 2017, uma remessa foi emitida com um erro, no qual os dois lados da moeda são coroa. Portanto, a moeda agora conhecida como “bifacial” possui um grande valor para os numismatas.



Notas raras mais procuradas

Nota de R$ 1 : O Governo Federal passou a recolher em 2006, as famosas cédulas de R$ 1, hoje consideradas raras devido à falta de circulação. A nota pode custar R$ 275.

: O Governo Federal passou a recolher em 2006, as famosas cédulas de R$ 1, hoje consideradas raras devido à falta de circulação. A nota pode custar R$ 275. Nota de R$ 5 : Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série.

: Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série. Nota de R$ 10 : As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico.

: As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico. Nota de R$ 50: Os colecionadores também estão à procura da cédula sem a frase: “Deus seja louvado”, perto na numeração. Além dela, outro item raro é a nota com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo. Ambas podem valer até R$ 4 mil.