Grandes estrelas se apresentarão no Neon Carnival do Coachella, a maior festa do festival

Cara Delevingne , Casey Affleck , dar Camila Cabello são apenas alguns dos nomes definidos para aparecer e aparecer na maior festa pós-festa do Coachella … TMZ descobriu.

Neon Carnival é sem dúvida o lugar ideal para quem passa o fim de semana no festival de música. A tão esperada festa noturna acontecerá no sábado no famoso Desert International Horse Park.