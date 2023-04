Granito Pagamentos CONTRATA no Sul e no Sudeste

A Granito, empresa brasileira de tecnologia para soluções de meios de pagamento, especializada em produtos customizados para as necessidades de cada cliente, está atrás de novos profissionais no mercado de trabalho. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas ofertadas:

Analista de Estratégia e Novos Negócios Pleno – Barueri – SP – Efetivo;

Auxiliar de Escritório – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Prospecção – Barueri – SP – Efetivo;

Auxiliar de Suporte Técnico – Barueri – SP;

Banco de Talentos – Consultor Comercial Externo – Brasil – Banco de talentos;

Coordenador Regional de Venda Externa – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Desenvolvedor Back-end.NET Sênior – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Quality Assurance PL – Barueri – SP – Efetivo;

Supervisor (a) CSC – Barueri – SP – Efetivo.

Mais sobre a Granito e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Granito, é importante frisar que a companhia entrega desde máquinas de pagamento modernas, rápidas e com tarifas justas, até aplicativos para meios de pagamento digitais – sendo a única no mercado com tecnologia 100% própria e nacional.

Além disso, desde quando surgiu, em 2015, a Granito acredita que as necessidades dos clientes direcionam o negócio e que agregar continuamente serviços e facilidades ao simples processo de pagamento, pode torná-los mais competitivos e eficientes em seus negócios diariamente.

Por fim, sua atuação como marca empregadora proporciona aos colaboradores uma troca entre os times, possibilitando a integração e conhecimento entre as áreas, formando profissionais preparados para diferentes desafios.

