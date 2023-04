Grávida Lindsay Lohan recebe muito amor de amigos e familiares em seu chá de bebê

Lindsay Lohan tinha um lindo chá de bebê ao lado de seu círculo íntimo de amigos e familiares durante o fim de semana. Os participantes foram vistos postando online e se divertindo muito dizendo olá para a grávida Lohan.

“Voei para a cidade para tomar banho com minha linda melhor amiga grávida e futura mamãe brilhante”, escreveu a amiga Juliet Angus nas redes sociais ao lado de uma fotografia dela e de uma Lohan grávida.

Bader Shammas e Linsay Lohan estão ansiosos para conhecer seu bebê, assim como todos na família Lohan, incluindo o irmão Dakota Lohan.

“Ma irmão para a vida”, Dakota legendou a foto de Bader Shammas e ele.

Lindsay deixou o mundo saber sobre sua gravidez há quase um mês, e quase um ano depois que Bader e ela se casaram em segredo.

Assim que Lindsay Lohan começou a postar fotos, ela também foi regada com ótimas palavras “Somos abençoados e animados!.” Disse um

A notícia do casamento foi uma surpresa, pois ninguém esperava que ela e Bader se casassem. “Eu sou a mulher mais sortuda do mundo. Ele me encontrou e sabia que eu queria encontrar felicidade e graça, Tudo ao mesmo tempo. Estou chocada que este seja meu marido”, escreveu ela ao lado de uma foto do casal.

“Minha vida e meu tudo. Toda mulher deveria se sentir assim todos os dias.“

Lohan e Bader se conheceram em Dubai “Ele perguntou, ela disse que sim”, estava escrito em seu bolo.