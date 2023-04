Green Bay Packers troca Aaron Rodgers pelo New York Jets

Aaron Rodgers está finalmente realizando seu desejo… o astro da NFL está sendo negociado com o New York Jets!!

Ele ganhou quatro MVPs em 18 temporadas, conseguiu uma vitória no Super Bowl, fez 10 times do Pro Bowl e ganhou prêmios All-Pro quatro vezes. Ele também acumulou um recorde de carreira de 147-75-1 – ao lançar para 59.055 jardas e 475 touchdowns.

Seu reinado em Wisconsin, no entanto, não foi isento de drama … ele sempre discutiu com executivos no escritório sobre decisões de pessoal e muito mais – especialmente no final de sua carreira … levando à sua eventual saída na segunda-feira.