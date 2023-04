Gringo anunciou vagas de EMPREGO em várias regiões do Brasil

A Gringo oferece aos seus clientes uma plataforma completa para resolver débitos e pendências de seus veículos, sendo uma referência no segmento em que atua. A companhia vem crescendo significativamente no Brasil, e possui unidades ativas em várias regiões. Para fazer parte deste time, confira as vagas disponíveis.

Gringo anuncia novas oportunidades de trabalho em regiões brasileiras

A Gringo está buscando pessoas de mente aberta, independente de cor, raça, gênero, idade, religião, deficiência ou orientação sexual, todos os interessados podem se candidatar, desde que se identifiquem com a cultura da companhia.

Além de cargos efetivos e salários de acordo com o mercado, todos os colaboradores contam com diversos benefícios que podem variar de acordo com a área de atuação.

Referência no gerenciamento da documentação de veículos no Brasil, a empresa Gringo atua em diversas cidades brasileiras.

A empresa oferece um aplicativo, onde os motoristas podem ter acesso a todos os detalhes sobre seu veículo cadastrado. Para fazer parte desse grande time, é necessário atender aos requisitos exigidos. Veja as oportunidades abertas.

Tech Lead;







Sr Analytics Engineer;







Software Engineer (Fullstack);







Product Design Senior;







Compliance, Privacidade e Proteção de Dados – Legal Analyst Pleno;







Finance Intern;







Coordenador Jurídico;







Banco de Talentos – vaga afirmativa para portadores de deficiência;







Analista de Suporte Técnico Júnior;







Analista de CRM Pleno – Engajamento e Rentabilização.

Como se cadastrar

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site 123empregos e enviar um currículo profissional atualizado para o cargo que deseja ocupar. As próximas etapas do processo seletivo serão divulgadas para os selecionados posteriormente.

