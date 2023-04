Grizzlies mostram à NBA que não são dependentes de Ja, dominam o Lakers no jogo 2 para empatar a série 1-1

Tele Memphis Grizzlies conseguiu uma virada no jogo 2 da primeira rodada do playoffs da NBAderrotando o Los Angeles Lakers por uma pontuação de 102-93. O que tornou a vitória um azarão foi o Grizzlies estar sem o armador Ja Morant, que foi afastado dos gramados devido a uma lesão na mão.

Xavier Tillman intensificou na ausência de Morant, marcando 22 pontos, o recorde de sua carreira, e adicionando 13 rebotes. Jaren Jackson Jr., o jogador defensivo do ano da NBA, somou mais 18 pontos para o Memphis. O Grizzlies liderou por até 20 pontos e deixou os fãs encantados durante a noite, sabendo que o jogo 5 em Memphis agora está garantido.

Apesar de pegar um na estrada no Jogo 1, Os anjos vai se arrepender de não ter aproveitado a ausência de Morant para obter o que poderia ter sido uma vantagem crucial (e rara) de 2 a 0 na série como sétimo cabeça-de-chave na primeira rodada.

Hachimura intensificou novamente para o Lakers

Derrotas à parte, os Lakers, comandados por Lebron James (28 pontos, 12 rebotes), pode se consolar ao ver Rui Hachimura continuar crescendo em sua função e somar 20 pontos. Enquanto isso, Anthony Davis lutou muito, acertando 4 de 14 em campo e terminando com 13 pontos e oito rebotes.

Eu moro assistiu ao jogo do banco com a mão enfaixada, mas tentará retornar no jogo 3 em LA no sábado. O Cinza estão esperançosos de que sua estrela voltará à ação.

O Lakers, vencedor de 11 dos últimos 13, teve uma sequência de quatro vitórias consecutivas interrompida. Agora eles vão para casa na Crypto.com Arena para o jogo 3 no sábado à noite.