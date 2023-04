O Grupo Muffato possui cerca de cinco décadas de experiência no varejo nacional e é referência em seu segmento na região sul do Brasil. As atividades e produtos alcançam pessoas em vários lugares do país e a empresa busca pelo seu crescimento constantemente. Diante disso, oportunidades de trabalho foram abertas pelo país. Confira.

Grupo Muffato abre vagas de EMPREGO; veja os cargos e regiões

O Grupo Muffato é uma empresa empreendedora, aliada a novas tecnologias. Ela possui o intuito de entregar o melhor a todos os seus clientes e parceiros, facilitando o atendimento e sendo a primeira opção de compra dos mesmos.

Estamos tratando de uma empresa que oferece a todos os seus colaboradores uma gama de benefícios, incluindo oportunidade de crescimento e um ambiente de trabalho dinâmico e inclusivo. Confira, a seguir, as vagas abertas neste início de semana.

Pessoas Açougueira – Campo Mourão/PR;







Ag. de Preven. e Perdas – Curitiba/PR;







Aju. de Armazenam. I – São José dos Pinhais/PR;







Pessoa Balconista – Ponta Grossa/PR;







Ana. de Infraestrutura – Londrina/PR;







Banco de Talentos (Exclusivo PCD) – Araucária/PR;







Ana. de Contabilidade PL – Londrina/PR;







Coor. de Manut. I – Cambé/PR;







Ana. de Atra. e Retenção – Cascavel/PR;







Ana. de Documentação – Londrina/PR.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para se candidatar à vaga de interesse, os participantes devem estar por dentro de todas as solicitações exigidas pela empresa e encaminhar um currículo com os dados atualizados para o site 123empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.