Grupo NewChase Realiza Recrutamento em Escala Nacional

O Grupo NewChase, grupo multimarcas que atua na comercialização de veículos novos, seminovos, acessórios, consórcios e seguros, além do serviço de pós-vendas realizado na nossa rede de concessionárias, está procurando novos profissionais pelo país. Dessa forma, antes de falar mais sobre os cargos, confira quais são as vagas:

Analista de Vendas – BELÉM – PA – Efetivo;

Assessor de Vendas – SALVADOR – BA – Efetivo;

Assistente Administrativo – SALVADOR – BA – Efetivo;

Auxiliar de Contábil – SALVADOR – BA – Efetivo;

Auxiliar De Funilaria – Contagem – MG – Efetivo;

Auxiliar de Instalador de Acessórios – SALVADOR – BA – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – ALAGOAS – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Pará de Minas – MG – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – MACEIÓ – AL – Efetivo;

Auxiliar Mecânico – SALVADOR – BA – Efetivo;

Auxiliar Mecânico – Pará de Minas – MG – Efetivo;

Consultor de Vendas de Veículos – Belo Horizonte – MG e Pará de Minas – MG – Efetivo;

Consultor de Vendas Digitais – Contagem – MG – Efetivo;

Consultor Técnico de Pós Vendas – SALVADOR – BA – Efetivo;

Coordenador Administrativo – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Estoquista – Contagem – MG – Efetivo;

Executivo de Vendas de Motos – FORTALEZA – CE – Efetivo;

Recepcionista de Pós Vendas – ALAGOAS – Efetivo;

Supervisor (a) de Oficina – MACEIÓ – AL – Efetivo;

Técnico Mecânico de Seminovos – CASTANHAL – PA – Efetivo;

Vendedor de Acessórios – SALVADOR – BA – Efetivo.

Mais sobre o Grupo NewChase e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre o Grupo NewChase, vale frisar que, com início em 1991, na cidade de Vitória da Conquista/BA, construiu uma história de pioneirismo e expansão.

Atualmente está presente em 5 Estados: Bahia, Ceará, Alagoas, Minas Gerais e Pará, atuando com as bandeiras Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Volvo, Audi Center e BMW. Ao todo, são 2.000 colaboradores com o propósito de proporcionar às pessoas os melhores quilômetros de suas vidas!

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!