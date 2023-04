Grupo Peralta CONTRATA para Padeiro, Balconista e mais!

O Grupo Peralta, referência no ramo de varejo, principalmente no setor de supermercados, está atrás de novos funcionários no interior de São Paulo. Dessa maneira, antes de falar mais sobre o grupo, confira quais são as vagas disponíveis abaixo:

Repositor – Porto Feliz – SP – Lojas / Shopping;

Balconista de Laticínios – Indaiatuba – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Limpeza – Salto – SP – Limpeza;

Auxiliar de Cozinha – Salto – SP – Cozinha;

Balconista de Padaria – Sorocaba – SP – Padaria;

Engenheiro Civil – Sorocaba – SP – Engenharia Civil;

Balconista – Porto Feliz – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Balconista de Açougue – São Bernardo do Campo – SP – Açougue;

Padeiro – Jundiaí – SP – Padaria;

Operador de Caixa – Santana de Parnaíba – SP – Lojas / Shopping;

Fiscal de Segurança – Porto Feliz – SP – Segurança;

Cozinheiro – São Paulo – SP – Cozinha;

Operador de Caixa – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Fiscal de Loja – Porto Feliz – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre o Grupo Peralta e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre o Grupo Peralta, é válido destacar que ele destaca-se pela sua tradição no ramo de varejo. Sua primeira loja de supermercado foi fundada em 1957 na cidade de Cubatão, com o nome de Supermercados Peralta. No ano de 2000, foi inaugurada a primeira loja com o nome Paulistão Supermercados.

Hoje o grupo conta com 27 lojas espalhadas por 20 cidades do interior do Estado de São Paulo. Além das lojas, possui dois Centros de Distribuição, responsáveis pelo armazenamento e abastecimento das lojas, além do escritório administrativo, localizado na Rodovia Anhanguera – SP.

Por fim, o grupo também atua em outros segmentos, tais como Shoppings Centers e Concessionárias de Veículos.

