A GTFoods, uma das principais produtoras de frango atuando em todo o território nacional, anunciou a abertura de diversas vagas de trabalho no Brasil e para diferentes áreas do mercado. Veja, a seguir, a lista de empregos disponíveis e confira todas as informações referente ao processo seletivo.

GTFoods abre vagas de emprego pelo Brasil; veja as regiões e cargos

A GTFoods possui uma jornada reconhecida pela integridade e excelência entregue em cada um de seus negócios e produtos. Estamos tratando de uma rede que vem crescendo constantemente e preza pelo recrutamento de pessoas exclusivas e dedicadas para atuar em suas unidades.

A GTFoods oferece a todos os seus colaboradores diversos benefícios como uma remuneração compatível ao mercado, vale transporte, assistência médica e odontológica, vale alimentação, bolsa auxílio e um programa de treinamento. A seguir, confira as vagas abertas pela contratante.

Assistente Comercial – Paraná;







Técnico em Eletromecânica – Nova Esperança/PR;







Analista de Prevenção e Perdas – Paraná;







Mecânico de Manutenção Industrial – Indianópolis/PR;







Analista de Operações – Paraná;







Motorista CNH C – Ponta Grossa/PR;







Auxiliar Geral de Armazém – Paraná;







Supervisor de Vendas – Paraná;







Assistente de Ocorrência de Cargas – Paraná;







Manobrista – Santa Catarina.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Os participantes que desejam se candidatar nas vagas anunciadas, devem verificar se estão atualizadas de todas as solicitações e requisitos exigidos pela companhia e realizar o encaminhamento dos seus dados atualizados para o análise e seleção da empresa através do link publicado no site 123empregos.

