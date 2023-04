Guardiola revela o que o Manchester City faz para evitar lesões de Haaland: Cuidamos dele 24 horas

Taqui não há dúvida de que Erling Haaland está tendo uma excelente temporada de estreia em Cidade de Manchestermas ele perdeu alguns jogos devido a lesões ao longo do caminho.

Pep Guardiola discutiu as maneiras pelas quais Cidade de Manchester cuidar de seu atacante estrela, para garantir que ele se machuque o mínimo possível.

“Eu não sei o que eles fizeram em Dortmundmas cuidamos dele 24 horas por dia”, disse o treinador.

“Temos médicos e fisioterapeutas incríveis, eles estão atrás dele a cada segundo do dia.

“Sabemos que temos que vigiá-lo porque ele é muito grande.

“Os fisioterapeutas cuidam dele. Ele é massageado, as costas, os ombros, os tendões, tudo.

“Ele trabalha tanto tempo dentro do centro de treinamento, muito mais do que em campo.

“Hoje, no futebol moderno, os jogadores treinam mais nos bastidores do que no campo.”

Guardiola pede atenção aos jogadores

Guardiola continuou falando em termos gerais sobre quanto cuidado os jogadores profissionais de futebol precisam.

“É difícil entender por que você gasta tanto dinheiro com um jogador e depois o abandona”, disse ele.

“Hoje, com esse calendário exigente de jogos a cada três ou quatro dias, temos que cuidar deles.

“É tão exigente, com alimentação, descanso, sono, alimentação.

“Para o treinamento, quantos minutos eles devem jogar. Há dados que dizem que eles não podem treinar mais do que 10 ou 15 minutos.

“As pessoas dizem por que foi Haaland inscrito contra Leipzig quando ele marcou cinco gols? Mas, então ele se machucou após o próximo jogo do Burnley, então não pôde jogar conosco contra Liverpool ou para Noruega.”