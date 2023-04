Guardiola: Se o Manchester City perder para o Leicester, não seremos campeões

Cidade de Manchesterem alta após a vitória retumbante sobre Bayern de Munique no Liga dos Campeõesregressa à Premier League este fim-de-semana com a visita de Leicester para o Estádio Etihad.

É uma partida que, segundo Pep Guardiolavê como crucial para as oportunidades da sua equipa no campeonato nacional, faltando ainda várias jornadas para o campeonato.

“Se perdermos amanhã, não seremos campeões”, disse Guardiola em uma confissão brutal.

Foi uma surpresa, sobretudo tendo em conta que tem menos um jogo que o Arsenal, líder da Premier League.

Elogio para Brighton

“A realidade é que estamos seis pontos atrás, ninguém garante que venceremos o último jogo contra o melhor time do mundo na construção do jogo, o melhor time é o Brighton”, refletiu Guardiola.

“Não há outro time que faz melhor o processo de colocar a bola no último quarto do campo, não há time melhor no futebol moderno agora.”

Especulação sobre Jude Bellingham

Durante a coletiva ele foi questionado sobre o jogador inglês que joga no Borussia Dortmund, Jude Bellingham.

Ele se recusou a responder qualquer coisa sobre o meio-campista, pedindo ao colega de imprensa que as perguntas sejam mais bem elaboradas, principalmente quando você sabe que resposta vai dar.

“Próximo”, respondeu o treinador.