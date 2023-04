Guia Completo para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023: Confira!

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998 com uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam terminado o ensino médio.

Atualmente, a prova é aplicada todos os anos pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

O ENEM é considerado uma das provas mais importantes de todo o país. Todos os anos, milhares de estudantes fazem o exame em um dos diversos centros de aplicação no Brasil.

Nós sabemos que a preparação para o ENEM exige muita dedicação por parte do estudante. Porém, esse processo pode ser mais fácil se você souber como a prova funciona, qual a sua estrutura e quais são os conteúdos cobrados.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um guia completo sobre o ENEM 2023. Confira as informações mais atualizadas sobre a prova e potencialize a sua preparação.

ENEM 2023: estrutura da prova

A prova do ENEM é composta pela redação e mais quatro áreas de conhecimento. São elas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;



Ciências Humanas e suas Tecnologias;



Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;



Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma das áreas e os tópicos que podem ser abordados pelas questões das mesmas.

ENEM 2023: a redação

A redação é uma das partes mais importantes de toda a prova do ENEM. Ela possui uma pontuação total de 1000 pontos e deve ser escrita a partir do tema proposto pelo exame.

Dentre os temas já abordados pelo ENEM, podemos citar:

A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira;

Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil;

A democratização do acesso ao cinema no Brasil;

ENEM 2023: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias



Você também pode gostar:

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é composta por 45 questões. Ela é dividida em três áreas:

Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação;

Filosofia e Sociologia.

A prova de Língua Estrangeira é formada por 5 questões objetivas que abordam interpretação de texto, gramática e vocabulário. Os candidatos podem optar por uma língua: inglês ou espanhol.

A prova de Língua Portuguesa, por sua vez, é composta por 10 questões objetivas e uma redação. As questões abrangem gramática, interpretação de texto, literatura e análise linguística. A seção de Literatura e de Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação possuem 5 questões cada.

Por fim, Filosofia e Sociologia é composta por 5 questões objetivas que abrangem conteúdos sobre essas matérias.

ENEM 2023: Ciências Humanas e suas Tecnologias

A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias é composta por 45 questões, sendo dividida em duas áreas:

História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

Atualidades.

A prova de História, Geografia, Filosofia e Sociologia é composta por 45 questões objetivas que abrangem conteúdos variados sobre essas áreas.

ENEM 2023: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

A prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias é composta por 45 questões sobre as matérias de Física, Química e Biologia.

Confira quais são os tópicos mais abordados em cada uma dessas disciplinas:

Física: mecânica, termodinâmica, ondas, óptica e eletricidade.

Química: estrutura atômica, reatividade, reações químicas, equilíbrio químico e termoquímica.



Biologia: ecologia, genética, citologia, fisiologia, doenças e evolução.

ENEM 2023: Matemática e suas Tecnologias

A prova de Matemática e suas Tecnologias do ENEM é composta por 45 questões de matemática. Essa prova possui um peso muito importante para o exame como um todo.

Dentre os temas mais abordados, podemos mencionar: moda e mediana, probabilidade, estatística, geometria, interpretação de gráficos e álgebra.

Se você quer conseguir um bom desempenho na prova de matemática do ENEM, é fundamental que você desenvolva o seu raciocínio lógica ao longo dos seus estudos. Busque também praticar questões que envolvem interpretação de gráficos e tabelas.



ENEM 2023: principais datas

Confira as principais datas da próxima edição do ENEM:

Inscrições : de 5 a 16 de junho;

: de 5 a 16 de junho; Provas : 5 e 12 de novembro;

: 5 e 12 de novembro; Resultados: 16 de janeiro de 2024.