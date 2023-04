Guitarrista do Motley Crue, Mick Mars, processa banda, estou sendo roubado

Cofundador do Mötley Crüe Mick Mars ESTÁ ficando louco… como eles estão no meio de uma turnê de despedida, sem Mick, ele está processando sua ex-banda – alegando que eles o expulsaram e o roubaram, financeiramente.

O guitarrista principal da banda anunciou no outono passado que não se juntaria ao Crüe na estrada, porque está sofrendo de uma doença artrítica debilitante chamada espondilite anquilosante – mas em seu processo, ele diz que deixou claro que ainda poderia gravar com a banda ou fazer apresentações limitadas… ele simplesmente não aguentaria uma turnê completa com sua condição.