Guitarrista do The Script, Mark Sheehan, morre aos 46 anos

Quando o The Script fez uma turnê pelos Estados Unidos no ano passado para a parte americana de sua turnê de maiores sucessos, Mark não estava se apresentando com a banda… e na época, o cantor Danny O’Donoghue disse ao “Sunday World” que Mark estava tirando um tempo do grupo para ficar com a família.

Mark ajudou a fundar The Script em Dublin em 2001, junto com Danny e Glen Power na bateria.

O primeiro álbum do grupo, “The Script”, alcançou a posição No. 1 no Reino Unido e na Irlanda … e seu primeiro single, “The Man Who Can’t Be Moved” alcançou a posição No. 2 nas paradas de singles.