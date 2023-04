Haaland iguala o número recorde de gols em uma temporada da Premier League com oito jogos restantes!

Erling Haalandprimeira temporada em Cidade de Manchester continua a surpreender com seus dois gols hoje contra Cidade de Leicester levaram o norueguês a 32 gols na Premier League nesta temporada.

Ele está atualmente empatado com o egípcio Mohamed Salah como o recorde de artilheiros em uma temporada de 20 times da Premier League.

salah entrou para os livros de história na temporada 2017-2018 com sua marca de 32 gols, mas Haaland ainda tem oito jogos da Premier League para jogar para aumentar sua contagem e bater o recorde.

O recorde de artilheiro em uma temporada da Premier League ainda é mantido por dois jogadores, Andy Cole (Newcastle) em 1993-1994 e Alan Shearer (Chama Negra) em 1994-1995.

No entanto, naquela época a Premier League tinha um total de 22 times no torneio, então foram 42 rodadas contra as 38 de hoje.

Depois de mais uma grande atuação do norueguês, Cidade de Manchester chefe Pep Guardiola comparou-o ao atacante superstar Cristiano Ronaldo.