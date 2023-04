Haddad Busca Reduzir as Taxas de Juros do Rotativo do Cartão de Crédito

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, confirmou nesta semana que procuraria negociar junto às instituições financeiras uma redução na taxa de juros referente ao rotativo do cartão de crédito.

Vale destacar que o rotativo do cartão de crédito é uma linha de crédito pré-aprovada que também inclui saques da função de crédito. No caso de inadimplência do cliente, o banco deve parcelar o saldo devedor ou fornecer outro método de pagar a dívida que seja mais favorável no período de 30 dias.

Ao se reunir com representantes de bancos para discutir o juro cobrado no crédito rotativo, Haddad destacou: “Hoje já vamos discutir alternativas”, afirmou. O atual desenho do rotativo, disse o ministro, está prejudicando a população de baixa renda. “Boa parte do pessoal que está no Serasa é por conta do cartão de crédito”, disse. “Não só, mas também.”

“O desenho [do crédito do cartão rotativo] está prejudicando muito a população de baixa renda. Uma boa parte do que pessoal que está no Serasa hoje é por conta do cartão de crédito. Não só, mas é também por cartão de crédito. E as pessoas não conseguem sair do rotativo. É preciso encontrar um caminho negociado como fizemos com a redução do consignado dos aposentados”, declarou a jornalistas.

Juros do rotativo do cartão de crédito

Conforme o Banco Central, a taxa média anual de juros cobrados nas transações com cartão de crédito rotativo totalizaram 417,4% ao ano em fevereiro. Trata-se do aumento mais alto desde agosto de 2017 (com anual composto por, 428%).

Em resumo, a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito pesa bastante no bolso do consumidor. O conselho dos economistas é que os clientes de bancos devem pagar a conta completa a cada mês.

As estatísticas do BC indicam que o número de empréstimos para cartão de crédito rotativo concedido aos indivíduos aumentou 22% até 2022 e um novo registro foi estabelecido.

Desenrola

Um dos programas de governo que buscam destravar o crédito é o Desenrola. Em resumo, trata-se de uma promessa que Lula fez durante sua campanha, no intuito de renegociar as dívidas dos brasileiros.

Com isso, os credores oferecerão descontos a pessoas com CPF negativados a fim de pagarem suas dívidas. O programa, de acordo com Haddad, já foi endossado pelo presidente, mas ainda está esperando um sistema para gerenciar negociações de dívidas.

“O modelo do Desenrola foi validado, o desenvolvimento do sistema será contratado e vamos lançar o programa quando o sistema estiver pronto.”, afirmou o Fernando Haddad.

Endividamento das famílias e o rotativo do cartão de crédito

O BC informou que o endividamento aumentou a quantidade de renda acumulada em um determinado período em 48,8%, de fevereiro deste ano a fevereiro deste ano. O registro histórico do BC para esta estatística começa em janeiro de 2005.



Em fevereiro de 2020, antes da Covid-19, a dívida total das famílias era de 41,8%. Contudo, ao mesmo tempo, a taxa de inadimplência média registrada pelos bancos nas operações de crédito subiu de 3,2%, em janeiro, para 3,3% em fevereiro deste ano. É a maior desde fevereiro de 2018 (3,4%).

Assim, a alta porcentagem de juros do rotativo do cartão de crédito é paga em um momento de elevado endividamento doméstico, diminuindo a capacidade da população de consumir e levando à inadimplência.