Hailey Bieber atacada por fãs de Selena Gomez sobre novo show: Hailey realmente precisa parar de copiar Selena!

Selena gomez Hailey Bieber há muito tempo tem uma rixa e atingiu um novo nível, com o último acusado de copiar o primeiro ao lançar um programa de culinária.

Depois Bieber lançou ‘O que tem na minha cozinha?’ esta semana, os fãs de Selena Gomez levou para a mídia social para apontar que é semelhante à série HBO Max de seu ídolo ‘Selena + Chef’.

“Hailey realmente precisa parar de copiar Selena e ela deve se concentrar em si mesma”, escreveu @shetty_snigdha.

“Cada indivíduo tem uma personalidade diferente e não podemos ser essa pessoa, mesmo que façamos as mesmas coisas que a outra pessoa.”

Outro brincou que o título de Bieberna verdade, o programa deveria ser ‘O que tem na minha cozinha que eu copiei de Selena ser relevante’.

Outros, porém, defenderam Bieber e explicou que gomez não pode ter o monopólio dos programas de culinária.

“Os segmentos de culinária têm sido um FUNDAMENTAL nas mídias sociais há mais de uma década”, afirmou @ScandalousMedia.

“Sem mencionar que ‘Cooking With The Biebers’ foi ao ar bem antes de ‘Selena + Chef’.

“E o conceito por trás de ‘Selena + Chef’ é muito diferente do que Hailey está fazendo.”

Hailey Bieber explica por que lançou um programa de culinária

Enquanto isso, Bieber ela mesma explicou seus motivos para lançar este novo programa por meio de um comunicado publicado pelo The Hollywood Reporter.

“Adoro cozinhar e compartilhar refeições com amigos em meus canais sociais há anos e mal posso esperar para levar essa experiência aos fãs de nossa rede com OBB e HexClad”, Bieber disse em um comunicado, também alegando que o show é um spin-off de seu ‘Quem está no meu banheiro?’ Series.

“Criar novos formatos e IP para o meu canal tem sido realmente fortalecedor, já que minha equipe e eu podemos realmente criar tudo, desde o conceito até a tela, e mal posso esperar para que todos vejam o que vem a seguir.”