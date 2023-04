Halle Berry impressiona fãs com foto nua na varanda

Filme estrela Halle Berry presenteou seus fãs no fim de semana com uma foto dela completamente nua em uma varanda enquanto bebia uma taça de vinho.

A estrela da Mulher-Gato vencedora do Oscar compartilhou a foto com seus seguidores no Instagram e ela legendou o post ‘eu faço o que eu quero fazer’ e também adicionou a mensagem ‘feliz sábado’.

Obviamente, ela estava cobrindo partes de seu corpo com um dos braços das sombras da varanda, para grande decepção de alguns de seus fãs. Eles foram rápidos em comentar seus pensamentos sobre a foto.

“Quantas pessoas ampliaram aquela foto esperando!! LOL, eu sei que sim”, escreveu um fã.

“Eu sou culpado de aumentar o zoom.” outro acrescentou, enquanto um perguntou: “Quem é o fotógrafo … sou gelatinoso”.

Houve então alguma interação entre os fãs e a estrela de 56 anos, quando um fã comentou que o fotógrafo provavelmente era seu parceiro. da caça tirou a foto. baga respondeu: “você ganhou”.

A relação de Berry com Hunt

Foi confirmado em setembro de 2020 que Caçar e baga estavam namorando. Ele é um cantor de 53 anos e os dois parecem inseparáveis ​​desde que ficaram juntos.

Em março de 2021, Caçar disse Entertainment Tonight que seu relacionamento com baga influencia tudo, desde CONFIRA até sua paternidade.

“Sou uma pessoa completamente diferente, posso dizer assim e acho que melhorou todos os aspectos da minha vida”, disse ele.

Em outubro de 2022, baga falou sobre encontrar Caçar e o impacto que ele teve em sua vida. Ela disse: “Você me viu falhar e falhar e falhar e falhar. Além de dirigir meu primeiro filme, também encontrei o amor da minha vida e sei que é verdade e é assim que sei que é verdade.

“Porque você falha tantas vezes, você sabe o que parece errado”, acrescentou ela. “E porque falhei tantas vezes, agora sei o que [love] realmente parece.”